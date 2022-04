Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

FC Schalke 04: Anhänger rufen zum Protest auf – „Können nicht so tun, als wäre alles in Ordnung“

Am Samstag (9. April) ist der FC Schalke 04 wieder im Einsatz und hat gegen den 1. FC Heidenheim die Möglichkeit, auf einen Aufstiegsplatz zu springen.

Zeitgleich veranstaltet die AfD in Gelsenkirchen ihren Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl. Die Fan-Initiative des FC Schalke 04 ruft deshalb kurz vor Spielbeginn zum Protest auf.

FC Schalke 04: Fans rufen gegen AfD zum Protest auf

Seit sechs Jahren zeigt sich bei den Wahlen leider immer wieder, dass Gelsenkirchen eine Hochburg der AfD in Nordrhein-Westfalen ist. Deshalb findet auch am Samstag der offizielle Wahlkampfauftakt des nordrhein-westfälischen Landesverbands vor dem Hans-Sachs-Haus statt.

Die nächsten Pflichtspiele des FC Schalke 04:

Samstag, 9. April, 13.30 Uhr: 1. FC Heidenheim (Heim)

Sonntag, 17. April, 13.30 Uhr: Darmstadt 98 (Auswärts)

Samstag, 23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (H)

Freitag, 29. April, 18.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

Da am gleichen Tag auch der FC Schalke 04 im Einsatz ist, hat die Fan-Initiative der Königsblauen zum Protest aufgerufen. „Wenn Nazis in unserer Stadt Hass und Hetze verbreiten, können wir nicht so tun, als wäre alles in Ordnung“, schreibt die Schalker Fan-Initiative auf Twitter.

FC Schalke 04: „Zeigt, dass unser Königsblau alternativlos ist“

„Wir rufen euch auf, unseren Infostand und die Kundgebung der Falken zu besuchen. Bringt Fahnen und Schalks mit. Zeigt, dass unser Königsblau alternativlos ist“, heißt es von der Fan-Initiative weiter.

Liebe Schalker, liebe Freunde und Freundinnen,



am Samstag, den 09.04., veranstaltet die AfD in Gelsenkirchen ihren Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl.



Wenn Nazis in unserer Stadt Hass und Hetze verbreiten, können wir nicht so tun als wäre alles in Ordnung. Deshalb öffnen wir — Schalker Fan-Initiative e.V. (@schalkerfanini) April 6, 2022

Ab 11 Uhr startet die Schalker Fan-Initiative mit dem Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung die Kundgebung. Unterstützt wird das Bündnis zudem von Organisationen wie Fridays for Future und weiteren Parteien. Die Gelsenkirchener Falken forderten als Hauptorganisatoren „alle demokratischen Kräfte“ dazu auf, ein Zeichen dafür zu setzen, „dass Gelsenkirchen keine Wohlfühlzone der AfD ist“.

Für die Gelsenkirchener Polizei bedeutet das gleichzeitig auch, dass sie am Wochenende ganz schön viel zu tun haben wird. Da neben der Veranstaltung der AfD und der Protest in der Innenstadt auch das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Heidenheim stattfindet. „Wir werden vor Ort sein und entsprechend Präsenz zeigen“, betonte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der WAZ.

Wie der Protest der Schalke-Fans am Samstag (09. April) verlaufen ist und was sonst noch auf bei dem AfD-Wahlkampf-Termin in Gelsenkirchen passierte, kannst du bei uns nachlesen (Hier geht's zum News-Blog!).

