A42 bei Gelsenkirchen: Bus mit Kindern kollidiert mit Lkw – ein Kind wird schwer verletzt

Schlimmer Unfall auf der A42 bei Gelsenkirchen. In diesen waren ein Lkw und ein Bus, in dem offenbar viele Kinder saßen, beteiligt.

Bei dem Zwischenfall auf der A42 bei Gelsenkirchen wurden insgesamt drei Kinder verletzt, eins sogar schwer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

Schlimmer Unfall auf der A42 bei Gelsenkirchen

Nach den Angaben der Polizei Münster ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen (1. März) gegen 9.50 Uhr auf der A42. Zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Zentrum und Gelsenkirchen-Schalke wollte der mit 39 Kindern besetzte Bus offenbar den Lastkraftwagen links überholen.

Weitere Themen:

Aus bislang unklarer Ursache prallte er dabei mit der rechten Fahrzeugfront an die hintere linke Ecke des Lkws. Durch den Aufprall wurden drei Kinder leicht und ein Kind schwer verletzt. Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Dortmund durch die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11:30 Uhr komplett gesperrt. Gegen 13.21 gab es laut WDR immer noch einen Stau von etwa zwei Kilometern Länge. Autofahrer müssen also etwa 10 Minuten mehr einplanen.