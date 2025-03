Gelsenkirchen: Explosion in Mehrfamilienhaus ++ Kind (1) schwer verletzt

Schockierende Szenen in Gelsenkirchen – Ohne erkennbaren Grund kam es am Montagabend (10. März) plötzlich zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Durch den dramatischen Vorfall wurde sogar ein einjähriges Kind schwer verletzt.

Gegen 19.20 Uhr hat sich der schockierende Vorfall an dem Wohnhaus an der Wanner Straße in der Gelsenkirchener Altstadt ereignet. Kurz nach der Explosion wurde sofort die Polizei Gelsenkirchen informiert, die sich umgehend mit der Feuerwehr zum Unfallort aufmachte.

Gelsenkirchen: Druckwelle lies Scheiben zerspringen

Selbst die Beamten waren von den Szenen in der Altstadt in Gelsenkirchen schockiert. Ganz plötzlich kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion. Die Explosion war so gewaltig, dass durch die Druckwelle sogar mehrere Scheiben in der Wohnung zerstört wurden.

Durch die Explosion wurde tragischerweise auch ein einjähriges Kind schwer verletzt und befindet sich aktuell in Behandlung. Ansonsten wurden unter den Anwohnern noch eine 16-Jährige aus Gelsenkirchen und ihre 62-jährige Großmutter leichte durch die zersprungenen Glassplitter verletzt.

Polizei ermittelt die Unfallursache

Während des Einsatzes hat die Polizei Gelsenkirchen die Wanner Straße zwischen der Bismarckstraße und der Hauptstraße gesperrt. In der Wohnung, in der die Explosion passiert ist, wurde ein großes Splitterfeld aufgefunden. Durch die zersprengten Scheiben wurden ebenfalls fünf Fahrzeuge, die vor dem Mehrfamilienhaus geparkt wurden, durch die Glassplitter beschädigt.

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt momentan, wie es zu der Explosion kommen konnte. Für Fremdverschulden gibt es jedoch zu dem aktuellen Zeitpunkt noch keinen Hinweis.