Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

A42 in Gelsenkirchen: 20-Jähriger bedrängt Essenerin und rast davon – doch mit IHM hat er nicht gerechnet

Gelsenkirchen. Die Autofahrerin auf der A42 in Gelsenkirchen brauchte starke Nerven! Ein 20-Jähriger bedrängte die Frau aus Essen. Doch mit IHM hat er nicht gerechnet.

Wie die Polizei Gelsenkirchen berichtet, ist es am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem krassen Vorfall auf der A42 gekommen.

A42 in Gelsenkirchen: 20-Jähriger rammt Auto von Essenerin

Die Essenerin fuhr gerade an der A42-Ausfahrt Gelsenkirchen-Zentrum ab, als der 20-Jährige mit seinem Wagen über den Standstreifen vorbeifuhr. Die 29-Jährige sprach an einer Ampel den 20-Jährigen auf sein Verhalten an.

Auf der A42 in Gelsenkirchen bedrängte ein Autofahrer eine Frau. Das hatte Folgen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack (Montage: DER WESTEN)

Einsicht zeigte er nicht, stattdessen wurde er aggressiv. Als dann beide Autos weiterfuhren, wurde es gefährlich. Der 20-Jährige dränge die Essenerin mit seinem Auto auf den Grünstreifen ab. Es kam zu einem Crash.

Anschließend flüchtete der Mann von der A42 in Richtung Gelsenkirchen-Zentrum. Doch mit diesem Mann hatte er nicht gerechnet. Ein 52 Jahre alter Polizist war gerade in seiner Freizeit auf der Grothusstraße unterwegs und stoppte den 20-Jährigen.

----------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

----------

A42 in Gelsenkirchen: Mann beleidigt Polizei

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Gelsenkirchener anschließend von einem freiwilligen Drogenvortest überzeugen. Doch: Er versuchte den Test zu manipulieren. Deswegen wurde er für eine Blutprobe mit zur Wache genommen.

-------------

Mehr aus Gelsenkirchen:

Gelsenkichen: AfD-Wähler aus Schalke spricht Klartext vor Bundeswahl – „Da bin ich ganz offen“

Gelsenkirchen: Mann spaziert durch Schalke und kann es nicht fassen – „Ist dat noch normal, Alter?“

Gelsenkirchen: Mann fühlt sich durch Nachbarn belästigt und zückt das Küchenmesser

Gelsenkirchen: Weil er DIESES Kleidungsstück in einem Video trug, musste ein Mann sterben – Prozessbeginn!

-------------

Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß. Die Polizisten holten ihn aber ein – die Handschellen klickten. Der 20-Jährige leistete Widerstand und beleidigte die Beamten am laufenden Band.

+++ Fitx in Gelsenkirchen: Großes Vertrags-Theater! Kundin mit schweren Vorwürfen – „Was Fitx auf dem Rücken der Kunden austrägt, ist unter aller Sau“ +++

Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Danach durfte der 20-Jährige aus Gelsenkirchen wieder gehen. Sein Auto wurde abgeschleppt. (ldi)