Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Beliebter Stand fehlt – Besucher gehen auf die Barrikaden: „Beschiss“

Es ist eigentlich eine schöne Nachricht: Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele wurde am Samstag, den 2. November, eröffnet. Doch die Besucher sind außer sich und geben ihren Ärger kund, denn ein sonst sehr beliebter Stand ist dieses Mal nicht dabei.

+++Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Verdacht bestätigt – kurz nach Eröffnung steht es fest+++

Die Eröffnung des Steeler Weihnachtsmarkts sorgt für viel Aufruhr. Denn anders, als es die letzten Jahre üblich war, findet sich ein Stand nicht mehr auf dem Gelände in Essen-Steele: von „Petra’s Feldküche“ fehlt jede Spur. Der beliebte Grünkohlstand war sonst für viele Besucher ein Highlight.

Weihnachtsmarkt in Essen-Steele: Feldküche fehlt

In einem Beitrag auf Facebook bedankt sich der Steeler Weihnachtsmarkt für den Auftakt. In den Kommentaren setzt sich aber vor allem ein Thema durch: der beliebte Grünkohlstand „Petras’s Feldküche“ fehlt. Die Facebook-Nutzer diskutieren über den Verbleib des Standes, der schon Kult-Status erreicht hat. „Warum ist die traditionelle Feldküche nicht da?!“, empört sich ein User. „Traurig“, kommentiert ein anderer.

Ein anderer Besucher lässt seinem Frust vollkommen freien Lauf: „Die Feldküche war gar nicht da. Standen mit unserm Eimer wie ein paar Deppen an dem üblichen Platz und haben unseren Augen nicht getraut. Das ist in meinen Augen echt Beschiss, groß vom Veranstalter angekündigt!“

+++Weihnachtsmarkt Essen: Schock verdaut! Veranstalter enthüllt Mega-Neuigkeiten+++

Petra, die Betreiberin kündigte auf ihrem Facebook-Account aber tatsächlich schon zwei Wochen vor der Eröffnung an: „Es tut uns sehr leid, dass wir mit unserer Feldküche dieses Jahr nicht in Stelle stehen. Da der ICS mehrere tausend Euro mehr an Standgeld haben wollte, haben wir uns dazu entschieden, nicht teilzunehmen“, erklärt sie. Die massive Preiserhöhung hätte sich auch auf die Gerichte der Weihnachtsmarkt-Standes ausgewirkt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Initiativkreis meldet sich zu Wort

Die Furore sind auch dem Initiativkreis City-Steele zu Ohren gekommen. Dieser gibt eine Stellungnahme zum Fernbleiben des beliebten Grünkohlestandes in Essen-Steele. „Im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen ist es auch im Rahmen der Standgelder für Weihnachtsmärkte notwendig, die Standgelder an diese Entwicklung anzupassen, da auch beim Weihnachtsmarkt die Ausgaben steigen“, kommentiert der Steeler Weihnachtsmarkt unter den Facebook-Beitrag.

Mehr News:

Weiter heißt es, dass „Petra’s Feldküche“ der einzige Teilnehmer des Steeler Weihnachtsmarktes sei, der die Preissteigerungen in diesem Jahr nicht akzeptiert habe. Ob es eine Rückkehr im nächsten Jahr gibt, bleibt wohl abzuwarten. Ganz verzichten auf Eintopf müssen die Besucher des Steeler Weihnachtsmarktes auf Eintopf aber nicht. „Wir sind sehr glücklich einen mehr als gleichwertigen Ersatz gefunden zu haben, der seine Feldküche neben der Bühne anbietet“, erklärt der Veranstalter.