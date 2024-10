Weihnachtsmarkt Essen: Schock verdaut! Veranstalter enthüllt Mega-Neuigkeiten

Die Nachricht hatte gesessen. Im September dieses Jahres verkündete die „Essen Marketing GmbH“ (EMG), dass auch der Weihnachtsmarkt in Essen die Krisen dieser Welt spüren würde. Einzelne Händler hätten ihre Teilnahme „aufgrund von Erkrankungen und Geschäftsaufgaben“ kurzfristig abgesagt.

Der Veranstalter suchte händeringend nach Ersatz (mehr dazu hier >>>). Viele Besucher fürchteten schon, dass es in diesem Jahr Lücken auf dem Weihnachtsmarkt in Essen geben könnte. Doch nur rund einen Monat später kann die EMG beruhigen. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin mit, dass „neue, attraktive Händler“ als Ersatz für die Absagen gefunden worden seien. Sie verkündet: „Der Markt ist ausgebucht!“

Bei der Gelegenheit verkündete die EMG-Sprecherin auch noch, welche Neuigkeiten die Besucher bei der diesjährigen Ausgabe des Essener Weihnachtsmarktes erwartet.

Weihnachtsmarkt in Essen: Das ist neu 2024

Das weihnachtliche Ambiente am Willy-Brandt-Platz hatte in den letzten Jahren erst wegen der Corona-Krise und dann wegen der Baustelle am Handelshof mächtig gelitten. In diesem Jahr sieht die Lage ganz anders aus. Endlich kann die EMG den Willy-Brandt-Platz wieder voll bespielen. Statt Baugerüst erwartet die Besucher in diesem Jahr hier eine 20 Meter hohe Glühweinpyramide mit drehenden Holzfiguren, die vom Hauptbahnhof aus gesehen alle Blicke auf sich ziehen dürfte.

Die in Wanzleben (Sachsen-Anhalt) erbaute Weihnachtspyramide kommt nach Essen. Foto: Simon Kremer/dpa

Wie tief der Essener Schausteller Richard Müller für das Schmuckstück in die Tasche gegriffen hat, kannst du hier nachlesen >>>

Zusätzlich dürfte ein original venezianisches Karussell hier vor allem die kleinen Gäste wie ein Magnet anziehen.

Veganer Imbiss-Stand kommt

Neben den beiden großen neuen Attraktionen kündigt die EMG-Sprecherin auch die Erweiterung der Imbiss-Palette an. Neben Prager Schinken und Raclette sollen auch Veganer in einem neuen Stand auf ihre Kosten kommen.

Der Weihnachtsmarkt Essen beginnt am 15. November 2024 und endet am 23. Dezember 2024.

