Essen: Mega-Attraktion kommt in die Innenstadt – irre, was sie gekostet hat

Auch wenn der Sommer derzeit noch in vollem Gange ist und viele Menschen noch in den Sommerurlaub fahren, gibt es Menschen, deren Lieblingsjahreszeit nicht gerade der Sommer ist. Manch einer mag die warmen Temperaturen nicht und freut sich schon auf die kühleren Monate am Ende des Jahres. Schließlich bringt der Winter nicht nur weihnachtliche Gefühle und gemütliche Filmabende zu Hause mit sich, sondern auch die beliebten Weihnachtsmärkte.

Es mag verfrüht erscheinen, jetzt schon über Weihnachtsmärkte zu sprechen, aber gerade für die Besucher der Stadt Essen könnte es interessant werden. Denn für die Ruhrgebietsstadt entsteht derzeit eine unglaubliche Attraktion, die es in diesem Jahr zu bestaunen gibt!

Essen: Riesige Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt

Eine jahrzehntelange Tradition und rund 170 Stände machen den Essener Weihnachtsmarkt so einzigartig und ziehen in den rund fünf Wochen Tausende von Besuchern an. In diesem Jahr bekommen die Besucher etwas zu sehen, was es so noch nie gegeben hat. In Wanzleben in Sachsen-Anhalt entsteht derzeit eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt – und zwar für Essen.

+++ Limbecker Platz in Essen verkündet Neueröffnung – das gibt es nirgendwo sonst in Deutschland +++

Jimmy Blume, Geschäftsführer der Hütten Company und Erfinder der Konstruktion, verrät gegenüber „ntv“, dass die Pyramide als Verkaufsstand für Glühwein und andere Getränke auf dem Essener Weihnachtsmarkt gedacht ist. Die Pyramide stellt die Weihnachtsgeschichte dar und hat sechs Stockwerke mit einer Höhe von rund 20 Metern. Riesige Holzfiguren der Weihnachtsgeschichte, darunter Maria, Josef, Jesus, die Heiligen Drei Könige sowie Ochs, Esel und Schafe, drehen sich auf den oberen Etagen. Ein spektakulärer Anblick – der allerdings seinen Preis hat.

30.000 Euro für das Bauwerk

Die Besucher des Essener Weihnachtsmarktes sollen in diesem Jahr nicht nur Glühwein trinken und Bratwurst im Brötchen essen, sondern sich auch an spektakulären Attraktionen erfreuen. Deshalb hat der Essener Schausteller Richard Müller die besondere Konstruktion bestellt. Ganze 30.000 Euro hat er dafür hingeblättert! Er wollte etwas Besonderes bieten, auch für die Gäste, die immer wieder kommen, erklärte er gegenüber „ntv“.

Das könnte dich auch interessieren:

Da können sich die Besucher des Weihnachtsmarktes in Essen schon jetzt freuen. Vom 15. November bis 23. Dezember 2024 steigt in diesem Jahr der Internationale Weihnachtsmarkt Essen.