Weihnachtsmarkt Essen: Besucher enttäuscht wegen fehlender Peru-Kartoffel – doch jetzt gibt es eine gute Nachricht

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Der Weihnachtsmarkt in Essen muss in diesem Jahr ohne die beliebte Peru-Kartoffel auskommen. Fans des – für viele – kulinarischen Highlights trauerten ihr bereits hinterher, doch nun gibt es eine gute Nachricht.

Kein Peru-Kartoffel-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Essen? Doch! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Denn die Peru-Kartoffel ist sehr wohl auf einem Weihnachtsmarkt in Essen zu finden – und der liegt gar nicht mal so weit von dem in der Innenstadt entfernt!

Weihnachtsmarkt Essen: Keine Peru-Kartoffel in der Innenstadt – dafür aber HIER

„Vermisst du dieses Jahr auch die Peru Kartoffel in der Essener Innenstadt auf dem Weihnachtsmarkt? Dann haben wir eine großartige Nachricht für dich“, heißt es auf der Facebook-Seite des Restaurants „Salathelden“ aus Essen. Und weiter: „Unser Gourmet Koch Antony Kapp macht für euch einen Abstecher zum Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz.“

Die Peru-Kartoffel bekommt zu Weihnachten 2021 also doch noch ihren ganz großen Auftritt. Ab Freitag, 3. November um 16 Uhr könnt ihr euch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz eine Peruanische-Kumpel-Kartoffeln gönnen. Dazu gibt es an dem Stand auch Currywurst, Pommes und Veggie Currywurst.

Ein paar Fakten über die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Auch ein besonderes Schmankerl für die kleinen Peru-Kartoffel-Fans wird auf der Facebook-Seite angekündet: Am 6.12.2021 um 17 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch. Für jedes Kind soll er ein Geschenk im Gepäck haben.

Doch auch Eltern und andere Paare und Verliebte kommen auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz auf ihre Kosten, denn „auf dem romantischsten Weihnachtsmarkt von Essen gibt es auch einen Wunschbaum“. Die Kinder wiederum können die Tanne mit wetterfesten Kunstwerken schmücken.

Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz in Essen: Schlemmen und etwas für den guten Zweck tun!

Das Ganze hat jedoch einen ernsten Hintergrund: „Die stattliche Tanne sieht auf dem Stadtwaldplatz nicht nur toll aus, sie wird auch Kinderherzen höher schlagen lassen. Gemeinsam mit der Neuropädiatrischen Station K2 des Uniklinikums Essen haben unsere Gäste die Möglichkeit, schwerkranken Kindern eine Freude zu bereiten. Öffnen Sie ihr Herz und bringen Sie Kinderaugen zum Leuchten!“

So können Besucher des Weihnachtsmarktes in Essen am Stadtwaldplatz mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen! (alp)

