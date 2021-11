Weihnachtsmarkt Essen: Nanu, wo ist mein Lieblingsstand abgeblieben? SO findest du ihn

Essen. Verwirrung auf dem Weihnachtsmarkt in Essen!

Nur kurz nach dem Start des Essener Weihnachtsmarktes am Freitag haben sich die ersten Besucher sicher schon verwundert die Augen gerieben. Nanu, was ist das denn für eine Anordnung? Ich erkenne ja gar nichts wieder. Wenn du plötzlich verwirrt bist, weil sich dein Lieblingsstand nicht mehr am altbekannten Platz befindet, gibt es jetzt Abhilfe.

Weihnachtsmarkt Essen: Buden wegen Corona neu sortiert

Um für die Sicherheit in der Corona-Pandemie zu sorgen, wurden mehr Abstände geschaffen, Buden entzerrt, was unweigerlich dazu führt, dass die Aufstellung variabler sein musste als in den vergangenen Jahren.

Die Buden beim Weihnachtsmarkt Essen sind diesmal etwas anders angeordnet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Essen Marketing GmbH (EMG) hat nun aber bei Facebook eine Karte gepostet, damit die Besucher sich besser beim Weihnachtszauber in der Essener Innenstadt orientieren können.

------------------------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Was ist das denn? Kurioser Glaskasten auf dem Weihnachtsmarkt zieht die Blicke der Besucher auf sich

Weihnachtsmarkt Essen: Abgesagt! Besucher suchen vergeblich nach DIESEM Stand

Essen: 2G-Regel für den Weihnachtsmarkt? Für OB Kufen „nur eine Frage der Zeit“

-------------------------------------

Neu ist unter anderem: Der Weihnachtsmarkt führt diesmal nicht über die Theaterpassage, sondern über die Kettwiger Straße. Auf dem Kennedyplatz fehlt eine Budenreihe, um die Gänge zu verbreitern.

Und wer den Mittelaltermarkt hinter der Marktkirche sucht, denkt vielleicht enttäuscht, dass er in diesem Jahr gar nicht aufgebaut wurde. Doch das stimmt nicht!

Der Mittelaltermarkt wurde kurzerhand auf den Kopstadtplatz verlegt. Dort findest du viele bekannte Büdchen wieder und auch das Lagerfeuer-Feeling kommt wieder auf.

Zusätzlich hat die EMG auch die leuchtenden Tiere der Lichtwochen auf der Karte eingezeichnet. So kannst du beispielsweise am Hauptbahnhof ein Nashorn bewundern, an der Rathaus Galerie ein Känguru. Die künstliche Tanne am Willy-Brandt-Platz findest du aber nach wie vor am selben Ort.

------------------------------------

Mehr Infos zum Essener Weihnachtsmarkt:

Der Weihnachtsmarkt in Essen findet vom 12. November bis 23. Dezember 2021 statt

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag eine Stunde länger

Totensonntag (21. November) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Am 12. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in der City

------------------------------------

Auf einen bestimmten Stand müssen die Besucher des Essener Weihnachtsmarktes aber verzichten. Die Peru-Kartoffel wird es in diesem Jahr nicht geben. Alle Infos hier >>> (js)