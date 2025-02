Verdi-Hammer! Nächster Streik in Essen, Mülheim und Oberhausen

Jetzt kommt es für Sparkassen-Kunden richtig dicke! Verdi ruft in Essen, Mülheim und Oberhausen zum Streik auf.

Der Verdi Bezirk Ruhr-West ruft im Rahmen der Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen für Dienstag (4. März) zur erneuten Streikmaßnahmen bei der Sparkasse Essen, Sparkasse Mülheim an der Ruhr und Stadtsparkasse Oberhausen auf! Das gab Verdi in einer Pressemitteilung bekannt.

Verdi beklagt hohe Arbeitsbelastung bei Sparkasse

„Mit den Streikmaßnahmen reagiert Verdi auf die zweite Verhandlungsrunde, die am Dienstag, den 18. Februar 2025 in Potsdam ergebnislos vertagt wurde und setzt ein Zeichen für eine bessere Bezahlung und einen attraktiveren öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen“, heißt es in der Mitteilung.

Auch in den Sparkassen sei die anhaltende hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten ein Dauerthema. Verdi beklagt den Fachkräftemangel. „Somit ist es unerlässlich, dass auch die Sparkassen durch die Forderung in dieser Tarifrunde wieder ihre Attraktivität sichern.“

Das fordert Verdi von der Sparkasse

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen 2025 ein Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden.

Außerdem will Verdi zusätzliche freie Tage, sowie einen Tag nur für Gewerkschaftsmitglieder. Die dritte Runde der Tarifverhandlung findet vom 14. Bis zum 16. März 2025 in Potsdam statt. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommen wird – und ob die Streikmaßnahmen Wirkung zeigen.

