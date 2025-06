Nächster Streik auf Mallorca – jetzt machen SIE ernst

Wer Urlaub auf Mallorca macht, der kann sich der Entspannung vor Ort sicher sein. Die malerischen Buchten und feinen Sandstrände laden praktisch dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Doch was für Touristen das Paradies ist, entwickelt sich für die Einheimischen immer mehr zum Alptraum. Immer wieder drohen die verschiedensten Berufsgruppen damit zu streiken. Nun machen SIE auf Mallorca ernst.

Mallorca: Nächster Streik angekündigt

Nach den Massenprotesten der Einheimischen (wir berichteten) und dem angekündigten Streik der Hoteliers und Gastronomen (hier mehr) gibt es auf Mallorca den nächsten Paukenschlag. Wie die „Ultima Hora“ berichtet, wollen die Mitarbeiter der Notrufzentrale ihre Arbeit niederlegen.

Ab dem 3. Juli wird dann zu festgelegten Zeiten gestreikt. Grund dafür seien Vereinbarungen, die nicht eingehalten wurden. Diese seien den Mitarbeitern im Dezember 2024 in Aussicht gestellt worden. „Trotz des bisher gezeigten guten Willens, der Geduld und des Vertrauens erleben wir einen Sommer unter Bedingungen, die den gleichen oder sogar noch schlechteren Bedingungen entsprechen als in den Vorjahren“, so die Gewerkschaft CGT-Balears.

Mallorca: Mitarbeiter mit deutlichen Forderungen

In dem Statement der Gewerkschaft wird deutlich, was die Mitarbeiter nun fordern. „Wir brauchen mehr Notfallmanager, spezialisierte Techniker und Verwaltungspersonal“, heißt es. Außerdem sollen die Gehälter deutlich erhöht werden und die Einhaltung des Tarifvertrags sichergestellt werden.

„Es ist unverantwortlich einen Notdienst mit Personalmangel aufrechtzuerhalten“, betont die Gewerkschaft. Bleibt abzuwarten, wie große die Ausfälle beim Notdienst letztendlich ausfallen werden. Doch eins ist klar: Für Menschen in Not könnte der Streik fatale Folgen haben.