Bochum & Gelsenkirchen: Streik trifft Bogestra-Kunden ins Mark – „Langsam reicht es“

Die Streik-Welle trifft im Moment ganz Deutschland. Zuletzt mussten Kunden der Deutschen Post einstecken (>>DER WESTEN berichtete). Und auch der öffentliche Nahverkehr wurde von der Gewerkschaft Verdi lahmgelegt (>>DER WESTEN berichtete).

Nun hat auch die Bogestra in Bochum und Gelsenkirchen verkündet, dass die Busse und Bahnen von Gewerkschaftsseite bestreikt werden. Kunden müssen erneut einstecken, denn im gesamten Betriebsgebiet werden keine Bus- und Bahnfahrten angeboten.

Bochum und Gelsenkirchen: Streik trifft Bogestra

Seit Anfang Februar 2025 werden in ganz NRW Einrichtungen bestreikt – darunter nun auch die Bochum Gelsenkirchener Straßenbahn AG (Bogestra). Die Warnstreiks beeinflussen das gesamte Betriebsgebiet des Unternehmens. Von Betriebsbeginn bis -ende stehen die Busse und Bahnen am Freitag (28. Februar 2025) für 24 Stunden still. Das heißt, dass auch die NachtExpress-Fahrten in der Nacht von Freitag auf Samstag von den Warnstreiks von Gewerkschaftsseite betroffen sind.

In einem Facebook-Beitrag informierte die Bogestra ihre Kunden über den durch die Gewerkschaft geplanten Streik. Auch Fahrten, die im Auftrag der Bogestra durch Fremdunternehmen unternommen werden, fallen am Freitag (28. Februar) aus. Aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite entfallen außerdem sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen in Bochum und Gelsenkirchen.

Auch das KundenCenter der Bogestra wird in Folge des Streiks geschlossen bleiben. Das Unternehmen betont jedoch, dass es alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen aus Sicherheitsgründen bewachen wird.

Meinungen sind gespalten

Die Auswirkungen des Streiks in Bochum und Gelsenkirchen treffen die Kunden hart. In den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag diskutieren die User rege über die geplanten Streiks – die Meinungen sind gespalten: „Ihr macht alles richtig. Ich wünsche euch viel Erfolg“, kommentiert eine Userin beispielsweise. „Gut so! Kämpft für euer Recht!“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Andere Bus- und Bahn-Fahrer zeigen wenig Verständnis für den geplanten Streik: „Langsam reicht es mit den Streiks. Denken die auch mal an die Menschen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind?“, beschwert ein User sich. „Habe kein Verständnis mehr! Dann gebt uns das Geld für diesen Tag wieder!“, fordert eine weitere Bogestra-Kundin. Die Warnstreiks in Bochum und Gelsenkirchen treffen die Kunden offenbar ins Mark.