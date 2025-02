Schalke 04 – Münster: Chaos droht! Dringender Hinweis an alle Fans

Nach der 0:2-Niederlage beim SV Darmstadt 98 ist Königsblau im Spiel Schalke 04 – Münster zum Siegen verdammt. Der Druck auf Schalke wird wieder größer, der Abstand zu den Abstiegsrängen wieder kleiner.

Zum Westfalenduell Schalke 04 – Münster werden einmal mehr über 60.000 Zuschauer in der Veltins Arena erwartet. Die Fans müssen am Freitagabend (28. Februar) starke Nerven mitbringen – ein Verkehrschaos ist nahezu vorprogrammiert.

Schalke 04 – Münster: ÖPNV-Streik stellt Fan-Geduld auf die Probe

Die Gewerkschaft ver.di hat einmal mehr zu einem Warnstreik aufgerufen – dort eingenommen sind auch alle Mitarbeiter der Bogestra, der Nahverkehrsbetrieb in und um Gelsenkirchen. Daher wird auch das Schalker Heimspiel von dem Streik betroffen sein. „Für die Umsetzung eines Spieltags ist der Warnstreik eine Herausforderung“, schreibt S04 auf seiner Homepage.

Die allermeisten Fans werden also mit dem PKW zur Arena fahren (müssen). Das dürfte für eine Menge Chaos rund um die Veltins Arena, auf den Autobahnen und den Parkplätzen führen. Besonders aus Norden wird man mit einer Menge Verkehr rechnen müssen. Nicht nur alle Preußen-, sondern auch viele S04-Fans kommen schließlich aus dem nördlichen Ruhrgebiet und dem Münsterland. Starke Nerven sind die Devise für alle Besucher des Spiels.

++ Schalke – Münster: Preußen-Kapitän vor Duell verblüfft – „Schon unglaublich“ ++

Aufgrund dieser Herausforderung bittet der S04, die Fans frühzeitig und mit viel Geduld anzureisen. Der Eingang Nord wird zudem eine Stunde früher als gewohnt – um 15.30 Uhr – geöffnet. Somit möchte man den Verkehrsfluss und die Anreise ein wenig entzerren.

Shuttle-Busse für Gästefans

Knapp 6200 Gästefans aus Münster werden am Freitagabend in der Veltins Arena erwartet. Der Großteil der SCP-Fans wird wohl mit PKW kommen. Knapp 1000 Anhänger werden per Entlastungszug aus Münster nach Gelsenkirchen reisen. Diese werden dann per Shuttlebusse vom Hauptbahnhof zur Arena gebracht. Dies teilte die Polizei Gelsenkirchen mit.

Weitere News:

Nicht nur das Spiel dürfte für alle Fans von Schalke und Müsnter nervenaufreibend werden, auch die An- und Abreise könnte zum Teil abenteuerlich werden. Der Hinweis an alle Fans: Frühzeitig in Richtung Gelsenkirchen aufbrechen.