Tierheim Essen verhängt Vermittlungs-Stopp! DAS steckt dahinter

Viele Tierheime in NRW platzen aus allen Nähten, weil täglich vor ihren Pforten arme Vierbeiner ausgesetzt oder abgegeben werden. Auch an Personal mangelt es oftmals, um die Tiere zu versorgen. Zudem sind Tierheime auf Spenden angewiesen, um Futter, Medizin und Schlafplätze zu schaffen.

Deshalb sind die Pfleger auch immer besonderes bemüht, möglichst schnell ein neues Zuhause für die herrenlosen Tiere zu finden. Doch das Tierheim Essen hat nun einen Vermittlungs-Stopp verhängt.

Tierheim Essen verhängt Vermittlungs-Stopp

„Unser Tierheim ist in der 7. Kalenderwoche für Vermittlungen geschlossen“, verkündet das Team auf seinem Facebook-Kanal am Montagmittag (7. Februar). Damit können Interessenten in dem Zeitraum vom 12. bis 18. Februar weder Hunde noch Katzen oder sonstige Tiere besuchen. Die Gründe für solche drastischen Entscheidungen sind oftmals vielschichtig. Kurz vor Weihnachten gehen beispielsweise viele Tierheime im Ruhrgebiet diesen heftigen Schritt, um zu verhindern, dass ihre tierischen Bewohner als Weihnachtsgeschenk unterm Tannenbaum landen (hier mehr dazu).

Denn viel zu oft kehren die Tiere kurz darauf wieder nachdem die erste Euphorie verflogen ist und die neuen Besitzer sich der Verantwortung ernsthaft bewusst werden. Besonders dramatisch wurde es Ende 2023 im Tierheim Duisburg. Aufgrund einer ausgebrochenen Seuche mussten die Mitarbeiter ein Vermittlungs-Stopp verhängen.

Doch die Beweggründe des Tierheims Essen sind dagegen weitaus harmloser. „Wir haben eine überbetriebliche Fortbildung und verbinden diese mit dem Frühjahrsputz und Inventur“, heißt es. Die Fundtierabgabe sowie die Abholung sei jedoch wie gewohnt möglich. Das Tierheim Essen bittet alle Tierliebhaber um Verständnis.