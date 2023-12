Tierheim Duisburg mit Hiobsbotschaft! Lebensgefährliche Seuche ausgebrochen – mehrere Tiere gestorben

Schlimme Nachricht aus dem Tierheim in Duisburg! Am Montag (11. Dezember) wandten sich die Mitarbeiter an die Öffentlichkeit, verkündeten „eine der schlimmsten Nachrichten, die ein Tierheim ereilen können“.

Eine lebensbedrohliche Tier-Krankheit geht in der Einrichtung um, weshalb das Tierheim Duisburg einen sofortigen Vermittlungsstopp verhängt hat. Für neun Tiere kam bereits jetzt jede Hilfe zu spät.

Tierheim Duisburg „zwischen Trauer und Angst“

Parvo-Ausbruch im Tierheim Duisburg! Wie die Mitarbeiter am Montag auf Facebook schreiben, ist die „schwerwiegende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit“ im Katzenbereich ausgebrochen.

„In den letzten Tagen haben wir bereits neun unserer Katzen verloren, nachdem in der Tierklinik noch alles versucht wurde, um eine Stabilisierung herbei zu führen“, berichten die Mitarbeiter der Einrichtung. „Wir sind hin und her gerissen zwischen der Trauer um die bereits verstorbenen Tiere und gleichzeitiger Angst, dass die Symptome beim nächsten Schützling beginnen.“

Um die restlichen Tiere zu schützen und das tückische Virus einzudämmen, ergreift das Tierheim Duisburg nun mehrere drastische Maßnahmen.

Tierheim Duisburg verhängt Vermittlungsstop bis Ende des Jahres

Da alle Katzenbereiche in dem Tierheim nun als „Hochsicherheitsbereiche“ mit strengen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen gelten, ist eine Katzenvermittlung aktuell nicht mehr möglich. „In Absprache mit dem Duisburger Veterinäramt gibt es deswegen einen Vermittlungsstopp bis zum Ende des Jahres“, teilen die Mitarbeiter auf Facebook mit.

Gleichzeitig bitten sie um Verständnis „in dieser herausfordernden Situation.“ Wer das Duisburger Tierheim in dieser Krise unterstützen möchte, kann das mit Geld- oder Sachspenden machen, informieren die Tierheim-Angestellten auf Facebook weiter. Zudem bitten sie: „Bitte drückt die Daumen für unsere Katzen und lasst uns gemeinsam hoffen, dass alle Tiere die nächste Zeit gut überstehen.“