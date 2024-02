Tierheim in NRW nimmt Hund auf – Pfleger äußern üblen Verdacht: „Völlig verstört“

Die Mitarbeiter im Tierheim Düsseldorf (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Einige Geschichten gehen ganz besonders ans Herz. Jetzt traf es eine Französische Bulldogge besonders hart. Die Pfleger stehen vor einem Rätsel – und haben einen üblen Verdacht!

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Immerhin sind die Vierbeiner sofort zur Stelle, wenn es uns schlecht geht und trösten uns mit ihrer Anwesenheit. Doch es gibt auch Tier-Besitzer, die meinen es so gar nicht gut mit ihrem Vierbeiner. Diese Erfahrung musste das Tierheim Düsseldorf (NRW) auch jetzt wieder machen.

Tierheim in NRW teilt traurige Hunde-Bilder

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 26.175 Follower) teilte das Tierheim Düsseldorf Fotos von einem Fund-Hund. Von den Besitzern der Fellnase fehlt jede Spur. „Wer kennt diesen Hund?“, möchten die Tierheim-Mitarbeiter wissen. „Die französische Bullyhündin lief völlig verstört in Düsseldorf-Eller umher. Sie ist gechippt, aber leider nicht registriert.“

Und dann äußert das Tierheim einen erschreckenden Verdacht: „Aufgrund des schlechten Zustandes der Hündin vermuten wir, dass man sie ‚nicht mehr haben‘ wollte.“

Tierfreunde können es kaum fassen

Vielen Tierfreunden geht das Schicksal der Hündin sehr nahe. „Was ist mit den Menschen los, wie kann man so etwas machen?“, fragt sich eine Frau fassungslos. „Hoffentlich, werden diese Menschen, die ihre Tiere alt und krank aussetzen, auch im Alter von allen nicht mehr gewollt! Von Herzen gegönnt! Karma“ und „Wie kann man so einen süßen Knubbel nicht mehr wollen?“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Hündin schon bald ein neues liebevolles zuhause findet – vorausgesetzt, der schreckliche Verdacht der Tierheim-Mitarbeiter bewahrheitet sich.