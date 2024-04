Tierheim Essen bittet dringend um Hilfe – „Uns zerreißt es fast das Herz“

Das Tierheim in Essen nimmt viele Tiere auf und kümmert sich um die, die alleine keine Chance mehr hätten. Ob Hunde oder Katzen – in die Obhut der Tierfreunde kommen alle Tiere, die Hilfe benötigen. Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet, denn das Tierheim in Essen bittet dringend um Hilfe.

Tierheim in NRW: Hündin Mia braucht eine Pflegestelle

„Wir benötigen dringend eure Hilfe!“, so startet das Tierheim in Essen einen Aufruf bei Facebook. Die Tierfreunde kümmern sich derzeit und sehr viele Tiere, aber es gibt zwei „Notfelle“, für die der Alltag im Tierheim besonders schlimm sind. Es geht um die Hündin Mia und den Kater Snow. „Die kleine Mia“ wurde mit einem Bandscheibenvorfall an das Tierheim Essen übergeben. Zudem kann Mia ihre Hinterbeine momentan nicht steuern. Kot- und Urinabsatz funktionieren glücklicherweise aber wieder.

Dringend suchen die Tierfreunde für die Hündin jetzt eine Pflegestelle, die Mia wieder auf die „Pfoten“ bringt. Medikamente nimmt die Hündin brav ein und auch für die Physiotherapie sind bereits Termine gemacht. Die neue Unterkunft sollte ebenerdig sein, da Mia nicht laufen kann und dementsprechend keine Treppen steigen darf. „Ein kleiner Garten wäre von Vorteil und die Mobilität der Menschen sollte gegeben sein. Wenn das Ganze dann auch noch in der Nähe von Essen ist, wäre das perfekt“, so das Tierheim.

Tierheim in NRW: Kater Snow sucht ein neues Zuhause

Der Kater Snow ist schon seit drei Monaten im Tierheim. Das soll sich jetzt ändern. „Snow ist taub, eigensinnig und gesundheitlich nicht auf dem Damm“, schreibt das Tierheim in Essen. Der Kater bekommt ein spezielles Futter, weil er unter Blasengrieß leidet. Außerdem sorgt Calicivius immer wieder für Entzündungen in seinem „Mäulchen“.

„Der Kater bettelt hier so sehr nach Aufmerksamkeit, dass es uns fast das Herz zerreißt“, schreibt das Tierheim. Deswegen wird auch für Kater Snow ein gemütliches Zuhause gesucht.