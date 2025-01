Hund leidet im Tierheim Essen – Mitarbeiter stehen vor einem Rätsel

Es wird gejault, geweint und viel miaut – in den Tierheimen von NRW herrscht eine Atmosphäre der Trauer und Verzweiflung. Heimatlose Tiere, die nur eines wollen: Ein Zuhause, ein Platz zum Wohlfühlen, ein Ort, an dem sie geliebt und gebraucht werden.

Ihre Schicksale gehen den Pflegern zu Herzen, doch eines sticht besonders hervor – das des kleinen Jack-Russel-Rüden Bertels. Doch die Mitarbeiter des Tierheim Essen stehen vor einem großen Rätsel.

Tierheim Essen: Hund Russel weint – er will nach Hause

Bertels, der Senior mit den treuen Augen, hat die Welt um sich herum aus den Fugen verloren. Zum zweiten Mal in seinem Leben sitzt er nun im Tierheim Essen. Kein Wunder, dass der kleine Rüde traurig ist – und seine Trauer äußert sich lautstark. Er heult, er winselt. Sein Herz ist gebrochen.

„Er trauert hier ganz schlimm und heult sich seinen Frust heraus. Bertels ist es nicht gewohnt, ohne seinen Menschen zu sein“, schreibt auch das Tierheim dazu in einem Facebookbeitrag. Aber warum ist er überhaupt hier? Warum muss Bertels leiden?

Die traurige Wahrheit: Sein bisheriger Besitzer konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Es war keine Entscheidung aus Mangel an Liebe, sondern aus Not – doch für Bertels fühlt sich das wie ein unverständlicher Verlust an. Die Frage, ob er jemals wieder zu ihm zurückkehren kann, bleibt unbeantwortet. Die Mitarbeiter des Tierheims wissen, wie schwierig diese Situation für Bertels ist. Doch sie geben nicht auf, auch wenn er sich in seiner Not gegen sie sträubt.

Denn der Hund lässt sich von fremden Menschen nur ungern anfassen und könne in solchen Situationen auch schnappen. Sobald er jedoch Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich als netter Begleiter. „Mit Leckerchen wird er sich bestimmt schnell einleben“, so die Hoffnung der Pfleger aus dem Tierheim Essen.

Tierheim Essen: Pfleger bitten um Hilfe

Denn Bertels braucht dringend ein Zuhause, ein vorübergehendes Heim, in dem er zur Ruhe kommen kann, bis seine Zukunft geklärt ist. Der arme Hund soll nicht länger in einem Tierheim leben müssen, wo er sich fremd und verlassen fühlt. Und das ist auch dringend, denn, wann oder ob er wieder zu seinem ursprünglichen Besitzer zurückkehren kann, ist derzeit unklar. „Es könnte von daher auch noch etwas länger dauern“, offenbart auch das Tierheim Essen.

Die Pfleger fragen daher: „Wer hat ein Herz für einen renitenten Jack Russell Senior, der sich in einer absoluten Notsituation befindet? Bertels würde lieber häuslich unterkommen.“ Wer sich ein Herz für den Jack Russell Senior nimmt, kann sich beim Tierheim Essen melden. Und offenbar drücken ihm viele die Daumen, denn zahlreiche Tier-Fans reagieren bereits auf den herzzerreißenden Post. HIER kannst du dir den Vierbeiner ansehen.

„Alles Gute, lieber Bertels“, textet so eine Userin. Und auch ein anderer Tier-Freund schreibt: „Mit Hoffnung geteilt.“ Es sind also wirklich alle Daumen und Pfoten gedrückt, dass der Hund aus Essen bald ein neues Zuhause findet.