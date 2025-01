Tierheim Essen: Hunde-Video sorgt für Wirbel – jetzt sprechen Mitarbeiter Klartext

Riesenwirbel um dieses Video vom Tierheim Essen! Die Tierpfleger sind oft Retter in der Not, helfen dass ausgesetzte oder vernachlässigte Vierbeiner wieder Lebensfreude spüren und im Idealfall neue und gutherzige Besitzer finden. Logisch, dass das Tierheim Essen immer mal wieder Einblicke aus den eigenen vier Wänden teilt.

Jetzt sorgt aber ein Video auf Facebook für Furore. Zahlreiche Tierfreunde kritisieren die gezeigten Bilder, sehen darin sogar schlechte Absichten. Nicht lange, und das Social-Media-Team des Tierheims Essen schlägt zurück – und die erfahrenen Mitarbeiter sprechen Klartext, um mit den Vorwürfen aufzuräumen!

Tierheim Essen: Hunde-Video sorgt für Wirbel

Doch eines nach dem anderen: Anfang Januar postete das Tierheim ein Video eines Hundes, das eine Glasscheibe in einem Badezimmer ableckt. Dazu stehen die Wörter: „Wochenende, noch schnell die Fenster putzen“. Was die ganze Situation mit Humor begleiten sollte, regt viele Follower des Tierheims mächtig auf. Vorwürfe werden laut. So schreibt eine Tierfreundin: „Ihr müsst wissen, dass das nicht lustig ist, was der kleine Schatz da macht!“

Eine andere Frau schlägt in die gleiche Kerbe, schreibt unter das Video: „Ich weiß nicht, was alle daran so süß und witzig und brav finden. Der arme Kerl ist mega-gestresst und ist völlig überfordert. Er leckt eher die Scheibe, weil er zum Menschen, Zuneigung und raus dem Gefängnis will – also, was soll daran so süß sein!? Anscheinend ist nicht allen hier bewusst, was da eigentlich passiert!“

Tierheim-Pfleger sprechen Klartext

Das lassen die erfahrenen Tierpfleger so nicht stehen, klären in einem zusätzlichen Reel auf: „Unserer Fensterputzende Xara hat ja für einige Diskussionen gesorgt und die Hunde-Experten waren sich einig, dass Xara verhaltensgestört ist. Xara ist ein Beagle-Mix und dementsprechend wichtig ist das Frühstück. Sie macht das am Morgen, wenn das Frühstück auf dem Weg ist.“ Und weiter: „Hier kommt einmal die Auflösung. Also, der Hund sitzt nicht den ganzen Tag vor der Scheibe und leckt diese ab…“

Tatsächlich sieht man, wie dem Vierbeiner das Frühstück gebracht wird. Entsprechend freudig wedelt der Hund mit dem Schwanz, voller Appetit auf die erste Mahlzeit des Tages. Ein anderer Tierheim-Fan bringt es auf den Punkt: „Macht euch nichts draus, es gibt überall Motz-Knödel!“ Dem kann man nichts mehr hinzufügen…