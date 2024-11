Tierheim Essen vermittelt Hund – kurz darauf ist er tot

Ihr Schicksal hat das Tierheim Essen Anfang letzten Jahres reichlich Kraft gekostet. „Die kleine Aika wurde, Anfang letzten Jahres, in einem schlimmen Zustand bei uns abgegeben“, erinnern sich die Tierpfleger.

Einen Tierarzt habe die Hündin nie gesehen. Ihr Baustellen „dementsprechend massiv“. Doch trotz Leber-Tumoren konnte das Tierheim Essen Aika in ein liebendes Zuhause vermitteln. Jetzt erreichte das Tierheim allerdings die bittere Todesmeldung.

Tierheim Essen trauert um Hündin Aika

„Manchmal ist die Zeit einfach zu kurz“, fassen es die Tierpfleger in Anbetracht einer traurigen Mail zusammen, die das Tierheim kürzlich erreichte. Darin unterrichteten die neuen Besitzer die Verantwortlichen darüber, dass Aika es nicht geschafft habe. Bei den mitgelieferten Bildern schießen Tierfreunden Tränen in die Augen.

„Wir hatten unsere anderen Fellnasen Abschied nehmen lassen. Aber unser Kater wollte sie nicht gehen lassen. Wir mussten ihn von ihr runterholen. Als die Bestatterin gekommen ist, um Aika abzuholen“, heißt es in der Nachricht und weiter: „Er kommt nicht so gut damit klar, dass sie nicht mehr da ist.“ Ähnlich gehe es der Familie: „Sie fehlt uns jeden einzelnen Tag.“

Tierfreunde können Tränen nicht zurückhalten

Zwar habe die Familie gewusst, dass die Hündin nicht mehr allzu lange hat. Doch der Schmerz über ihren Tod sei deshalb nicht kleiner. „Keiner konnte ahnen, dass sie so schnell der Mittelpunkt unserer Familie wird.“ Nur zu gern hätte man Aika noch länger bei sich gehabt, um ihr ein schönes Leben zu bereiten.

Bei den Abschiedsworten schießen vielen Tierfreunden Tränen in die Augen: „Mein Gott, traurig, dass sie schon gehen musste und der Kater sie auch vermisst“, schreibt eine und ergänzt: „Schön, dass sie Liebe erfahren durfte. Richtig hübsch aufgeblüht sah sie aus. Viel Kraft für die Familie.“ Es sind aufmunternde Worte, an die sich das Tierheim Essen anschließt: „Danke an euch, liebe Familie, die sich so lieb gekümmert haben.“