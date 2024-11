Hunde-Drama im Tierheim Essen – was Pfleger plötzlich im Napf finden, macht betroffen

Kleines Bild, große Wirkung. Es zeigt das schwere Schicksal von Hund „Gustav“ aus dem Tierheim Essen.

Was der kleine Racker durchmachen musste, hat bereits die Herzen vieler Hunde-Freunde bewegt. Das neue Foto aus dem Tierheim Essen unterstreicht, wie dramatisch seine Lage ist.

Hund fallen im Tierheim Essen die Zähne aus

Es sieht aus wie ein prähistorischer Fund aus dem Neanderthal Museum in Mettmann. Doch so alt ist das, was die Tierpfleger im Napf von Gustav gefunden haben gar nicht. Stattdessen handelt es sich um einen Zahn, den der Hund beim Futtern einfach so verloren hat.

Der Zustand des Kauwerkzeugs ist allerdings unter ferner liefen. Nur mit Mühe lässt sich erkennen, dass es sich bei dem völlig verfaulten Exemplar tatsächlich um einen Zahn handeln soll. Und das sei nach Angaben der Tierpfleger auch kein Einzelfall.

Die Kauleiste des Hundes sei derart desolat, dass ihm beim Bellen oder Fressen einfach so die Zähne ausfallen!

Tierheim Essen bittet dringend um Hilfe

Unmittelbar lösen könne das Tierheim Essen das Problem nicht. „Für eine Zahnsanierung ist er momentan nicht stabil genug“, erklären die Verantwortlichen und haben jetzt eine große Bitte: „Lange Rede, kurzer Sinn wir benötigen sehr dringend eine Pflegestelle für den alten Gustav!“ Am besten ein Platz in der näheren Umgebung, da noch einige Tierarzt-Besuche anstehen.

Gustav ist am Mittwoch (13. November) in einem Restmüllcontainer in Essen aufgefunden worden. Für das Tierheim ganz klar die „die Grausamkeit des Jahres!“ Seitdem versuche man, den oder die Verantwortlichen zu finden (mehr dazu hier >>>).

Du kannst Gustav mit einer Pflegestelle helfen? Dann melde dich bitte beim Tierheim Essen unter der Nummer: 0201/8372350 oder per Mail an info@tierheim-essen.de.