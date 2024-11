Lotto-Wahnsinn: Gelsenkirchener räumt Millionen ab – als er genauer hinsieht, muss er schlucken

Der Lotto-Wahnsinn geht weiter. Der Eurojackpot ist dieser Tage prallgefüllt. Darüber konnte sich am Dienstag (19. November) ein Tipper aus Gelsenkirchen freuen.

Der Lotto-Spieler aus Gelsenkirchen hatte 5 Richtige getippt und zusätzlich auch noch eine richtige Eurozahl angekreuzt. Jetzt ist er Millionär – und dennoch ging ihm einiges durch die Lappen.

Lotto-Wahnsinn in NRW: Gelsenkirchener nicht der Einzige

Denn neben dem Gelsenkirchener hatten noch sieben weitere Tipper die fünf richtigen Zahlen (4,7,19,26,27) auf dem Zettel und eine der beiden Eurozahlen (4 und 5) erwischt. Zwei der Glückspilze stammen ebenfalls aus NRW, einer von ihnen aus dem Kreis Minden-Lübbecke, der andere aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die anderen glücklichen Gewinner kommen aus Bayern, Berlin, Italien, Schweden und Spanien.

Sie alle können sich über den satten Gewinn von jeweils 2.637.766,50 Euro freuen. Dabei haben sie noch nicht einmal den Jackpot geknackt. Am Ende fehlte allen acht Tippern nur eine Zahl für das ultimative Glück. Bei der Summe, die den Spielern durch die Lappen gegangen ist, könnte einem glatt schwindelig werden.

Mega-Jackpot bei nächster Runde

Hätte der Gelsenkirchener auch die letzte Zahl richtig gehabt, hätte er die unvorstellbare Summe von 120 Millionen Euro überwiesen bekommen. Und auch die Zahl von insgesamt acht weiteren Gewinnern in der zweiten Spielklasse schmälert den Gewinn. Hätten nicht noch andere Tipper die fünf Richtigen plus Eurozahl erwischt, hätte der Gelsenkirchener über 21 Millionen Euro abgesahnt. Mit mehr als 2,6 Millionen Euro lässt sich allerdings auch schon jede Menge anstellen, sodass die Trauer sich in Grenzen halten dürfte.

Mehr Themen:

Auch am Freitag (22. November) sind wieder 120 Millionen Euro im Eurojackpot zu gewinnen. Sollte der Jackpot dann wieder nicht geknackt werden, bleibt die Maximalsumme auch danach im Pott.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.