Tierheim Essen: Hund Jeany verliert ihr Zuhause – schlimm, was Mitarbeiter bei ihr entdecken

Als Hund Jeany im Tierheim in Essen abgegeben wird, ist eines klar: Das Schicksal meint es nicht gut mit ihr! Was Jeany schon alles erleben musste und was noch auf den Hund zukommt, erfährst du im Folgenden.

Das Tierheim Essen hat sich dem Schutz, der Pflege sowie der Vermittlung von Fund- und Haustieren verschrieben. Tagtäglich begegnen den Mitarbeitern hier tragische Tier-Schicksale. So auch das Schicksal von Hund Jeany, die nun auch im Tierheim abgegeben wurde.

Tierheim Essen mit Horror-Entdeckung

Die „bezaubernde Jeany benötigt dringend eine neue Bleibe“ heißt es in dem Facebook-Post des Tierheims. Nach vielen Jahren in einem glücklichen Zuhause erkrankte ihre Besitzerin schwer und musste sich jetzt schweren Herzens von dem Hund trennen!

Jetzt sucht Jeany ein neues zu Hause – anders gesagt: einen Endplatz. Denn der Hund ist schon eine kleine Omi. „Es ist wirklich sehr dringend“, schreibt das Tierheim Essen. Trotzdem hat die Aufnahme von Jeany auch ihr Gutes, denn was die Pfleger herausfinden, hätte niemand gedacht!

Im Tierheim angekommen folgt der nächste Schock

Doch ihr tragisches Schicksal hört, im Tierheim angekommen, nicht auf. „Erst hier sind die Knoten in meiner Gesäugeleiste aufgefallen. In einer großen OP wurden die Dinger entfernt und kastriert worden bin ich auch noch“, erzählt das Tierheim aus Sicht der Hündin unter dem Beitrag. Und gleich danach kam der nächste Schock: „Bei dieser Operation ist dann aufgefallen, dass ich einen Tumor in der Milz habe“! Auch dieser müsse operativ entfernt werden.

So hat Hund Jeany noch mal Glück im Unglück gehabt. Nun sucht sie ein Zuhause, in dem sie sich von der zweiten OP erholen und noch einige gesunde Jahre genießen kann. „Ich bin echt eine nette Hunde-Omi – nur kleine Kinder, die mag ich einfach nicht“, heißt es unter dem Facebook-Post.

Auch in den Kommentaren des Beitrags sind die Follower bestürzt. Dort heißt es unter anderem: „Hoffentlich finden sich jemand für die arme Maus“ und „Ganz, ganz viel Glück für eine liebevolle Unterkunft!“.