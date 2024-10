Hund Chico an NRW-Autobahn ausgesetzt – Tierheim bittet um Hilfe

Was für ein trauriges Hunde-Schicksal! Der kleine Vierbeiner Chico wurde einfach an einer Autobahn in NRW ausgesetzt. Die Halterin fuhr davon und blickte nicht zurück. Wie kann man nur?

Doch zum Glück wurde Chico unverletzt gefunden und in ein Tierheim in NRW gebracht. Von dort aus suchen die Mitarbeiter jetzt nach einem neuen, liebevolleren Zuhause, wo der Hund dann auch im besten Fall den Rest seines Lebens bleiben darf.

Hund Chico an NRW-Autobahn gefunden

Den Namen Chico – nein, nicht der Dortmunder Lotto-Millionär – hat sich tatsächlich nicht das Tierheim für den kurzbeinigen Vierbeiner ausgedacht. Nein, so hat ihn seine frühere Halterin genannt, diejenige, die ihn kaltherzig am Rastplatz Hünxe sitzen ließ. Woher das Tierheim Wesel das weiß? Von der Frau selbst.

Denn die Mitarbeiter konnten die Besitzerin ausfindig machen und so nicht nur den Namen des Tieres, sondern auch einige für die Weitervermittlung nützliche Informationen erfahren. Und zwar ist Chico – oder Freddy, wie das Tierheim ihn zwischenzeitlich getauft hatte – bereits knapp 8 Jahre alt. Der somit gar nicht mehr allzu junge Geselle kann aber immer noch genauso viel Energie beweisen wie ein Welpe.

Hund Chico sucht neues Zuhause in NRW

Chico ist agil, braucht viel Auslauf und bellt gerne mal. Er kann kaum still sitzen und wenn, dann nur, wenn jemand bei ihm sitzt. Alleine sein mag der Rüde überhaupt nicht. Bei seiner früheren Besitzerin hatte er mit seinem Spielkameraden keine Probleme. Doch womöglich war er ihr etwas zu viel.

Denn: „Chico gehört nicht zum alten Eisen und muss gefördert werden und eignet sich daher weniger für Couchpotatoes“, merkt das Tierheim an. Daher braucht er ein Zuhause mit aktiven Menschen, die gerne viel in der Natur unterwegs sind und Chico auch mit zur Arbeit nehmen können. An der Leine hat er noch etwas zu lernen, doch sollte das einem Neuanfang nicht im Weg stehen. Erste Anfragen nimmt das Tierheim Wesel gerne unter info@tierheim-wesel.de entgegen.