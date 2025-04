Techno Classica in Essen: Vor der Oldtimer-Messe geht die Nachricht um

Die Techno Classica in Essen zieht vom 9. bis zum 13. April wieder alle Liebhaber von Young- und Oldtimern an. Die Automobilmesse der Tradition und Innovation übermittelt mit großer Passion die Geschichte und Zukunft des Automobils.

Auf acht Hallen und zwei Freigelände verteilt, können Interessierte auf der Techno Classica in Essen Oldtimer, Classic- und Prestige-Automobile, Motorräder und Co. bestaunen. Doch das ist noch lange nicht alles – denn kurz vor dem Start kündigt sich für Fans der Messe etwas Großes an.

Techno Classica: Stand lockt Besucher an

Wie der ADAC nun selbst in einer Pressemitteilung verkündet, ist er auf der weltgrößten Oldtimer-Messe umfassend vertreten. Messebesucher der Techno Classica in Essen können am Stand des Automobilclubs in Halle 4 (401 bis 404) von Experten des Automobilclubs viele Infos zu Themen rund um historische Fahrzeuge erhalten. Doch was genau?

Neben den neuesten Tipps zu Reparatur, Restaurierung und Pflege gibt es auch aktuelle Informationen zu FIVA -Themen – dem Oldtimer-Weltverband – und den vielfältigen Klassik-Veranstaltungen des ADAC. Am Stand selbst erhalten die Besucher auch kostenlose Ratgeber zum Thema Oldtimer und die neu überarbeitete „Oldtimer Beifahrerfibel“ des ADAC Nordrhein.

Der ADAC hat einige Highlights parat

Ein weiteres Highlight am Stand des ADAC? Klassik-Fans können am Stand eine BMW Isetta in der Lackierung der ADAC Straßenwacht begutachten. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören ein historisches Formel-1-Fahrzeug, ein EMW 327/2 von 1952, ein Mercedes-Benz Ponton Cabriolet von 1957, ein Opel Manta 400 Replika von 1982 und ein VW Corrado G60 Coupe als Youngtimer.

Weiter spannend ist eine Fahrsimulator, die Rennsportfans zum virtuellen Motorsport einlädt. Aber auch auf die Ohren gibt es so einiges für Automobil-Begeisterte. Denn verschiedene Vorträge und Interviews an der „Speakers-Corner“ runden das Areal des ADAC ab. Jeder Besucher kommt hier also auf seine Kosten.