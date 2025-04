Movie Park: Ticket-Verwirrung zur Saisoneröffnung – wer nicht aufpasst, zahlt unnötig viel

Der Movie Park ist zurück! Fans standen am Freitag (4. April) Schlange, um bei der Saisoneröffnung im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen die ersten zu sein.

Kurz zuvor hatte der Movie Park eine Ticket-Neuerung beworben, von der Familien profitieren sollten. Doch ein genauer Blick ins Detail lohnt sich für den Geldbeutel.

Movie Park: Aufgepasst beim Ticket-Kauf

Was für ein Start in die neue Saison! Bei regelrechtem Kaiserwetter konnten die Besucher am Freitag das erste Mal nach drei langen Monaten endlich wieder die hollywoodreife Atmosphäre im Movie Park genießen. Zum Start in die neue Saison lockte der Movie Park mit besonderen Deals.

So hat der Bottroper Freizeitpark etwa neue Familientickets mit Sonder-Konditionen eingeführt:

2 Erwachsene und 3 Kinder: ab 134,90 Euro

1 Erwachsener und 3 Kinder: ab 99,90 Euro

Zum Vergleich: Tageskarten gibt es ab 29,90 Euro. Dementsprechend können Familien in der Regel gegenüber dem Kauf von Einzeltickets durchaus sparen. Doch zum Saisonbeginn steckt der Teufel im Detail.

Familienticktes plötzlich teurer

Hintergrund ist eine weitere Rabatt-Aktion des Movie Parks, mit der plötzlich Tageskarten online günstiger zu erwerben waren als Familientickets. So können sich Besucher noch bis zum 14. April 35 Prozent Rabatt auf datierte Tageskarten sichern. Der Aktionscode dafür lautet „ACTION35“ und gilt nur für ein begrenztes Kontingent an Tickets für Besuche bis zum 30. Juni 2025.

Familien profitieren allerdings nicht von der Aktion. „Rabattcodes werden nur auf Einzeltickets angerechnet und nicht auf Familienpakete“, erklärt eine Sprecherin des Movie Parks auf Nachfrage von DER WESTEN und begründet: „Das Familienpaket ist bereits ein Rabatt und kann nicht mit einem weiteren Rabatt kombiniert werden“.

Heißt im Klartext: Sollte das Aktionskontingent noch nicht ausgereizt sein, sind Familien mit Einzeltickets im Vergleich zum Familienpaket besser bedient. Besucher sollten also vor dem Kauf ihrer Eintrittskarten ganz genau hinschauen.