„Boomer-Soli“ auf die Rente: Rettung oder reine Belastung?

Das Rentensystem steht vor einem Wendepunkt. Der demografische Wandel und der Eintritt der Babyboomer in die Rente bringen enorme finanzielle Herausforderungen mit sich. Ein Vorschlag des DIW sorgt nun für Diskussionen: Der sogenannte „Boomer-Soli“ soll einkommensstarke Rentner stärker belasten, um das System zu stabilisieren und jüngere Generationen zu entlasten. Doch nicht alle Experten sind überzeugt.

Rente unter Druck: Boomer-Soli als Lösung?

Die Rente steht vor enormen Herausforderungen. Der Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand erhöht den finanziellen Druck auf Sozialkassen und jüngere Generationen. Um dieses Ungleichgewicht zu lösen, schlagen Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) den sogenannten „Boomer-Soli“ vor. Dieser soll einkommensstarke Rentner zusätzlich belasten und den Rententopf stabilisieren, ohne Jüngere finanziell stärker zu beanspruchen.

Bereits jetzt sind die Zahlen alarmierend. 2010 gingen etwa 670.000 Menschen in den Ruhestand, 2023 waren es mehr als 950.000. Maximilian Blesch, DIW-Rentenexperte, erklärt in einem Bericht des Instituts: „Der demografische Wandel ist eine große Aufgabe, die mit Blick auf das Rentensystem enorme Anstrengungen erfordert. Jetzt schon fließen 20 Prozent des gesamten Bundeshaushalts in die Rente. Der Boomer-Soli ist ein Vorschlag, der die Chance bieten würde, dass alle Generationen an der Bewältigung der Aufgabe mitarbeiten.“

Das Konzept plant, die Einnahmen aus der Sonderabgabe ausschließlich für Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung sowie andere Versorgungssysteme zu verwenden. Der allgemeine Bundeshaushalt bleibt unberührt.

Wer zahlt und wo liegt die Kritik?

Die Idee des Boomer-Soli sieht vor, einkommensstarke Rentner zur Kasse zu bitten, während jüngere Generationen finanziell entlastet bleiben. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht das Konzept für die Rente jedoch kritisch.

Die Wirtschaftsexperten warnen vor Fehlanreizen und befürchten, dass Vermögen und betriebliche Altersvorsorge ausgeklammert werden könnten. „Der Wohlstand im Alter wird auch durch Vermögen gesichert“, erklärt Jochen Pimpertz vom IW. Außerdem könnte es attraktiver werden, die betriebliche Altersvorsorge in einer Summe auszahlen zu lassen, anstatt monatliche Rentenzahlungen zu beziehen.

