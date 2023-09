Ruhrbahn haut Kult-Angebot in Essen raus! Kunden jubeln: „Ein Traum wird wahr“

Nach diesem Video muss sich die Ruhrbahn am Samstag (9. September) wohl auf einen gehörigen Kunden-Ansturm gefasst machen. Denn das Verkehrsunternehmen für Essen und Mülheim hat für diesen Tag ein besonderes Angebot angekündigt.

Damit reagiert die Ruhrbahn auf Forderungen der Macher von „essendiese“, die ein solches Kultprodukt schon länger gefordert haben. Doch wer sich das Angebot sichern will, sollte schnell sein.

Ruhrbahn: „Ihr wolltet sie – ihr bekommt sie“

„Ihr wolltet sie – ihr bekommt sie“ – die Ruhrbahn folgt dem Ruf zahlreicher junger Leute und verkauft bald Bauchtaschen im Design der bunten Sitzmuster der älteren Ruhrbahn-Busse und -Bahnen. Schon beim Anblick des Werbevideos ist klar, an wen sich das Angebot hauptsächlich richtet.

So parodiert die Ruhrbahn darin unter anderem „Nadine the Brain“ aus der RTL-Serie „Frauentausch“, die einst beim jungen Publikum Kultstatus erreichte. Was in der Bauchtasche laut dem nicht ganz ernst gemeinten Video alles Platz findet: „Stauder vom Allee-Center, Wassermelone vom Katernberger Markt und ganz wichtig. Erdbeerkäse.“

Hier kannst du die Bauchtaschen bekommen:

Wann: Samstag (9. September), 10 Uhr

Wo: Im alten Ruhrbahn Kunden-Center am Berliner Platz (U-Bahn Passage) in Essen

Preise: 15,00 Euro Erwachsenen-Tasche (langer Gurt) und 10,00 Euro Kinder-Tasche (kurzer Gurt)

„Ein Traum wird wahr“

Viele Ruhrbahn-Kunden können ihr Glück angesichts der angekündigten Bauchtasche kaum fassen: „Ein Traum wird wahr“, schreibt einer. „Ihr habt es nicht anders gewollt“, adressiert ein anderer die Jungs von „essendiese“.

Doch nicht bei allen Ruhrbahn-Kunden sorgt das Video für Begeisterung: „Sorry, das Video geht gar nicht“, kritisiert eine die Parodie, muss aber auch feststellen: „Tasche ist cool.“ Sieht schwer danach aus, als würde sich am 9. September eine lange Schlange am Berliner Platz bilden.