Essen: Ausfälle bei der Ruhrbahn – Pendlern droht Linien-Chaos

Wie ärgerlich! Du hast einen wichtigen Termin, aber dein Bus oder deine Bahn kommt einfach nicht. Diese Situation kennt vermutlich jeder. Auch die Nutzer der Ruhrbahn in Essen.

Am Montag (28. August) soll es in Essen erneut Probleme geben – mit Ansage. Seltsam nur, dass hier offenbar keiner so richtig sagen kann, welche Linien betroffen sind. Droht den Pendlern jetzt das absolute Chaos?

Essen: Ruhrbahn weiß nicht, welche Linien betroffen sind

Du musst dein Kind von der Schule abholen, du hast eine wichtige Besprechung in der Stadt oder es steht ein nicht verschiebbarer Arzttermin an. Es gibt eine Menge Gründe, warum wir auf pünktliche und zuverlässige Busse und Bahnen angewiesen sind. Doch da machen uns die öffentlichen Verkehrsmittel ja leider oft einen Strich durch die Rechnung.

Am heutigen Montag (28. August) ist es die Ruhrbahn in Essen, die Einschränkungen meldet. Der Grund: Von 14.30 Uhr bis circa 19.30 Uhr ist eine Betriebsversammlung für die Mitarbeitenden angesetzt, heißt es. Daher fahren wohl die Busse und Bahnen nicht alle wie gewohnt. Doch damit nicht genug: Laut Ruhrbahn lässt sich vorab nicht planen, welche Linien zu welcher Uhrzeit betroffen sind. Na super, das ist ja nicht gerade hilfreich!

Ruhrbahn empfiehlt andere Verkehrsmittel

Da die Ruhrbahn den Pendlern in Essen offenbar keine Vorhersagen machen kann, welche Linien ohne Einschränkungen nutzbar sind und welche nicht, gibt es zumindest Tipps für Ausweichlösungen.

Das Verkehrsunternehmen empfiehlt unter anderem, auf Regional- und S-Bahnen auszuweichen. Das klappt zum Beispiel von der Innenstadt nach Steele oder Kettwig. Doch damit ist leider auch nicht allen geholfen. Zumindest soll aber der von den Schulen bestellte Schülerverkehr zu Sportstätten nicht betroffen sein.

