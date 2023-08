Limbecker Platz in Essen zündet „Riesenknaller“ – Kunden jubeln über massive Eröffnungswelle!

Das Warten im Limbecker Platz in Essen hat ein Ende. Anfang des Jahres hat Center-Chef Anastasios Meliopoulos im Gespräch mit DER WESTEN angekündigt, dass bald ein neuer Großmieter in das Einkaufszentrum im Herzen der Ruhrpott-Stadt ziehen werde. Die Rede war von einem Modegeschäft in der Größenordnung von 600 bis 800 Quadratmetern (mehr hier).

Jetzt ist klar, wer der neue Großmieter im Limbecker Platz in Essen sein wird: Es handelt sich um das spanische Textilunternehmen „Pull & Bear“, das genau wie „Zara“ in Deutschland expandiert. Und das ist noch nicht alles. Gegenüber DER WESTEN hat Anastasios Meliopoulos noch weitere Neueröffnungen enthüllt.

Limbecker Platz in Essen verkündet „Riesenknaller“

Nach Angaben des Center-Chefs wird „Pull & Bear“ im Limbecker Platz einen Shop mit rund 900 Quadratmetern Fläche eröffnen. Für Anastasios Meliopoulos ein „Riesenknaller“. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an junge Leute und verkauft Eigenlabels des Mutterkonzerns Iniditex aus dem Casual-Bereich. Weil die Modekette einen so großen Laden eröffnet, mussten andere Mieter im Untergeschoss (im Bereich des ehemaligen BVB-Fan-Shops) umziehen.

Das betrifft „Vero Moda“, das nun in eine freie Fläche gegenüber gezogen ist, sowie „Nanu Nana“. Zwei weitere Bestandsmieter verändern sich ebenfalls. So erweitert „New Yorker“ seine Fläche um satte 650 Quadratmeter. Und auch der „Only“ expandiert bis Oktober in die Fläche neben dem bestehenden Shop.

Center-Manager Anastasios Meliopoulos freut sich über zahlreiche Neuzugänge im Limbecker Platz in Essen. (Archivbild) Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

SK Khan, KEF und Gaming-Center im Limbecker-Platz

Kunden können sich außerdem über die Eröffnungen der beiden Mode-Stores „SK Khan“ und „KEF“ freuen. Auch der Anfang des Jahres angekündigte „Depot“-Shop eröffnet nach Angaben des Center-Chefs im September. Doch nicht nur Shopping-Freunde können jubeln. Denn jetzt kommen auch Zocker voll auf ihre Kosten. So eröffnen zwei Gaming-Konzepte im ersten Obergeschoss: Das „Gaming-Center“, das mit Arcade-Spielgeräten wie, Basketball und Motorrädern lockt sowie „Captain Fun“, wo jüngere Kinder auf ihre Kosten kommen sollen.

Zu guter Letzt werde demnächst auch das Modegeschäft „Sixth June“ in den Limbecker Platz einziehen, verspricht Anastasios Meliopoulos, der nun über eine Leerstandsquote von nur noch fünf Prozent jubelt. Trotz Inflation sei das Corona-Loch endgültig überwunden. „Wir haben in drei aufeinanderfolgenden Quartalen die Umsätze von 2019 getoppt und im Schnitt 40.000 Leute pro Tag hier.“ Angesichts der Eröffnungs-Welle dürften viele jetzt noch einen Grund mehr für einen Besuch haben. Zumal es bald offenbar wieder etwas zu verkünden gibt. So sollen bereits zwei weitere Mieter unterschrieben haben – ganz spruchreif sei das aber noch nicht.