Beste Eisdiele in NRW gekürt – bei Platz 2 kostet die Kugel nur 70 Cent!

Das Genussmagazin „Falstaff“ hat die besten Eisdielen aus jedem Bundesland gekürt. Für NRW wurden zehn Cafés ausgezeichnet. Als Gewinner ging das Eiscafé de Rocco in Dinslaken hervor. In der Umfrage überzeugte die Eisdiele durch original italienisches Eis von guter Qualität und mit einer großen Auswahl.

Neben einem bekannten Laden aus der NRW-Hauptstadt Düsseldorf glänzt dabei auch eine Kette aus Bochum.

Beliebteste Eisdielen in NRW gekürt

Die „Falstaff“-Leser konnten über zwei Wochen für ihre Lieblings-Eisdielen abstimmen. Nur Cafés mit ausreichend Nominierungen kamen in die Wertung. Ein bekanntes Düsseldorfer Eiscafé sicherte sich den zweiten Platz in NRW.

Das Eiscafé Unbehaun aus Düsseldorf belegt den zweiten Platz. Mit einem unschlagbaren Preis von 70 Cent pro Kugel bleibt die Institution aus Bilk konkurrenzlos günstig. Die kleine, aber beliebte Auswahl umfasst Sorten wie Vanille, Erdbeere und Zitrone. Bei gutem Wetter bilden sich oft lange Schlangen vor dem Traditionsladen.

Eis-Highlight im Ruhrgebiet

Auch die Eisdielen-Kette „I AM LOVE“ wurde ausgezeichnet. Die Bochumer Kette hat mehrere Filialen im Ruhrgebiet und eine in Düsseldorf-Düsseltal. Im NRW-Ranking landet „I AM LOVE“ direkt hinter Unbehaun auf Platz drei.

Für Eisliebhaber in NRW ist die Auswahl also groß. Unbehaun und „I AM LOVE“ laden dazu ein, hochwertige Eiskreationen zu genießen. Besonders im Sommer lockt ein Besuch bei Sonnenschein und warmen Temperaturen viele Menschen an. Ein erfrischendes Eis gehört für Groß und Klein einfach dazu!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.