Essen, Duisburg, Dortmund und Co.: Ausgerechnet an Pfingsten – Anwohner bleiben auf ihrem Müll sitzen

Wann kommt denn die Müllabfuhr? Immer zu den Feiertagen fragen sich die Menschen, wann denn der Müll abgeholt wird. Denn an Feiertagen findet für gewöhnlich keine Leerung statt, schließlich wollen auch die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe im Ruhrgebiet, wie in Essen, Duisburg oder Dortmund, den Tag frei haben.

So wird auch am Pfingstmontag (9. Juni) keine Leerung stattfinden. Doch wie lange bleiben die Essener, Duisburger, Dortmunder und alle anderen Anwohner im Ruhrgebiet auf ihrem Müll sitzen?

Essen, Duisburg, Dortmund & Co.: Mülltonnen bleiben stehen

Die Restmülltonne, Wertstofftonne, Biotonne und die Papiertonne – alle bleiben am Pfingstmontag stehen. Wie die verschiedenen Wirtschaftsbetriebe im Ruhrgebiet informieren, werden die Tonnen jeweils einen Tag später als gewohnt abgeholt. Das betrifft somit auch die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE), die Wirtschaftsbetrieben Duisburg (BZ), die EDG Entsorgung Dortmund, WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen sowie die USB Bochum.

Somit verschieben sich aber nicht nur die Entsorgungen von Montag auf Dienstag, sondern die Verschiebung betrifft gleich alle Termine in der Kalenderwoche 24. Die Abholungen, die am Dienstag geplant waren, werden am Mittwoch nachgeholt und so weiter bis zur Verschiebung von Freitag auf Samstag (14. Juni).

Essen, Duisburg, Dortmund & Co.: Müllabfuhr-Termine stehen online

In Essen gibt es noch eine Besonderheit, da die Firma Remondis die Gelben Tonnen abholt. Auch hier verschieben sich die Entleerungen um einen Tag. Zudem bleiben die Standorte der jeweiligen Wirtschaftsbetriebe, also die Recyclinghöfe, am Pfingstmontag ebenfalls geschlossen, genauso wie die Kundenservicecenter.

Die Termine zur Müllabholung sind bereits online im Servicekalender sowie in den jeweiligen Apps der Wirtschaftsbetriebe aktualisiert und auf dem neuesten Stand.