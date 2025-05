Essen, Dortmund und Co.: Städte setzen kurzfristige Deadline – es geht um deinen Sommerurlaub

Die Temperaturen steigen, der Sommer ist endlich da! Für viele bedeutet das gleichzeitig auch, dass der wohlverdiente Jahresurlaub ansteht. Und damit der Urlaub nicht schon vor dem Start zum Desaster wird, ist ein gültiger Ausweis oder Reisepass unerlässlich. Diesen kannst du bei deiner Stadt beantragen. Doch wann muss ich das Dokument in Ruhrpott-Städten wie Essen, Dortmund und Co. beantragen, damit alles noch pünktlich vorliegt?

Vom 14. Juli bis 26. August sind in NRW Sommerferien. Die Stadt Recklinghausen empfiehlt deswegen allen, die in diesem Zeitraum wegwollen, ein Blick auf die Gültigkeitsdauer der Ausweise und Pässe zu werfen. „Laufen diese demnächst ab, empfiehlt die Stadt Recklinghausen, neue Personalausweise und Reisepässe bis spätestens 23. Mai im Bürgerbüro im Stadthaus A zu beantragen. Dann sollten die Dokumente rechtzeitig vor den Sommerferien abholbereit vorliegen“, heißt es. Doch wie sieht es mit der Deadline in Essen, Dortmund Co. aus? DER WESTEN hat nachgehakt.

Essen, Dortmund und Co.: „Zeitnahe“ Beantragung sollte erfolgen

Und auch die Stadt Essen empfiehlt eine „zeitnahe Beantragung“. „Die aktuellen Lieferzeiten der Bundesdruckerei steigen bereits – beim Reisepass beträgt diese derzeit bereits fast sechs Wochen“, erklärt ein Stadt-Sprecher.

Und auch in Duisburg rechnet man vor den Ferien wieder mit einer hohen Nachfrage – und einer Bearbeitungszeit der Bundesdruckerei in Berlin von sechs Wochen. Es werde deswegen empfohlen sich „zeitnah“ einen Online-Termin beim Bürgerservice zu buchen.

Feiertage und Urlaubszeit sorgen für verlängerte Wartezeiten

Auch die Stadt Dortmund hat sich gegenüber DER WESTEN dazu geäußert: „Da die Menschen auch vor und nach den Sommerferien verreisen, beziehen wir uns bewusst nicht nur auf die Sommerferien. Deshalb nennen wir auch kein konkretes Datum, bis wann Ausweispapiere wie Personalausweis, Reisepass und elektronischer Aufenthaltstitel beantragt werden sollten. Dies müsste jede Person bei der voraussichtlichen Bearbeitungszeit von sechs Wochen bis zum individuellen Reisestart selbst kalkulieren“, heißt es. Auch in Dortmund müsse man allerdings kurz vor den Ferien erfahrungsgemäß mit einem großen Andrang rechnen.

Die Stadt Bochum benennt die Lieferzeit für Reisepässe bei knapp fünf Wochen und für Personalausweise circa drei Wochen. Wegen der bevorstehenden Feiertage, der Urlaubszeit (auch bei den Beschäftigten der Bundesdruckerei und den Behörden) und der anhaltend hohen Nachfrage nach Ausweisdokumenten sollte eine zeitnahe Beantragung stattfinden. Die Lieferzeiten können zudem in den nächsten Wochen ansteigen.

Wer also für seinen Urlaub ein gültiges Dokument benötigt, der macht nichts verkehrt damit, sich so schnell wie möglich zu kümmern – sonst droht der Sommerurlaub zu platzen.