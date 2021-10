Netto in Essen: Überfall! Mann zieht Schusswaffe an der Kasse – Zeugen gesucht!

Essen. Bewaffneter Überfall bei Netto in Essen! Am Samstagabend hat ein vermeintlicher Kunde in der Schloßstraße in Essen-Bedingrade eine Netto-Filiale überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zur Tat.

Netto in Essen: Überfall! Polizei sucht nach Zeugen

Ein Netto in Essen wird überfallen - nun sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB | Z6944 Sascha Steinach

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wollte ein Mitarbeiter des Discounters einen angeblichen Kunden abkassieren. Doch als er dazu die Kasse öffnete, richtete der Kunde plötzlich eine Pistole auf ihn! Er klaute Geld aus der Kasse und rannte Richtung Borbeck davon.

Ein paar Fakten zu Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Räuber:

Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 1,80 m groß sein.

Er ist schlank, hatte kurze blonde Haare und trug Ohrringe und eine Maske mit „Joker-Gesicht“.

Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Osteuropäer handelt, da eine Zeugin ein Auto mit polnischem Kennzeichen beobachtet hat, in dem zwei Männer warteten. Allerdings ist nicht klar, ob es dahingehend irgendeine Verbindung der Männer und des Räubers gibt.

Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Auto oder dem Räuber machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. (lb)