McDonald’s in Essen: Mann muss zu lange auf Bestellung warten – dann eskaliert es!

Mitten in der Nacht ereigneten sich in diesem McDonald’s in Essen dramatische Szenen. Ein Mann war wütend, weil er zu lange auf seine Bestellung warten musste. Nachdem er zunächst nur verbal aggressiv gewesen war, eskalierte plötzlich die Situation und die Polizei musste einschreiten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (8. März) sprach eine Mitarbeiterin des McDonald’s im Hauptbahnhof von Essen einen Bundespolizisten an. Sie berichtete, dass sich in dem Restaurant ein betrunkener Mann befinden würde, der zunächst nur verbal aggressiv war.

McDonald’s in Essen: Monitor wurde aus der Verankerung gerissen

Dann eskalierte die Situation in der McDonald’s-Filiale jedoch dramatisch. Sie berichtete, dass der Mann zunehmend aggressiver wurde, weil ihm die Essensausgabe zu lange dauerte. Er wurde plötzlich handgreiflich und schlug gegen den Monitor des McDonald’s in Essen, mit der Folge, dass der Monitor aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Beamten trafen in dem McDonald’s in Essen auf einen 33-Jährigen, der wütend mit einem Angestellten diskutierte. Als dieser ihm seine Bestellung aushändigen wollte, zeigte der Mann ihm den Mittelfinger. Die Polizei beschloss, sofort einzugreifen, jedoch entzog sich der 33-Jährige auch der polizeilichen Kontrolle.

Der Mann verließ einfach den McDonald’s in Essen und ignorierte die Aufforderung der Polizei, stehenzubleiben. Die Polizei konnte ihn jedoch am Bahnhofsvorplatz stellen, jedoch weigerte er sich, seinen Ausweis vorzuzeigen. Auch stritt er vehement ab, dass er den Monitor in der McDonald’s-Filiale beschädigt haben soll. Als die Beamten verlangten, dass der Mann seine Geldbörse aushändigen soll, versuchte er diese hinter seinem Körper zu verstecken.

Bundespolizei hat ein Ermittlungs-verfahren eingeleitet

Angesichts seines Verhaltens versuchten die Beamten, den Mann zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof in Essen abzuführen. Der Mann weigerte sich jedoch und wollte sich befreien, weswegen die Beamten ihn zu Boden brachten und fixierten. Dabei verletzte sich der Mann leicht im Gesicht. Als die Beamten ihn abführten, beleidigte der kroatische Staatsbürger die Beamten mehrmals und bedrohte sie sogar.

In der Wache konnte durch einen Atemalkoholtest ein Wert von 1,6 Promille festgestellt werden. Nach dem Vorfall in dem McDonald’s in Essen leitet die Bundespolizei jetzt ein Ermittlungsverfahren ein. Dem Mann wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung vorgeworfen.