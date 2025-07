Golf GTI rast durch 30er-Zone in Essen und erwischt Fußgänger – Mann muss reanimiert werden

Am Freitagabend (4. Juli) kam es in Essen gegen 19 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Altenessener Straße. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, raste in der 30er-Zone ein Golf GTI mit sehr hoher Geschwindigkeit und erfasste dabei einen Mann.

Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigt, musste der schwer Verletzte noch vor Ort reanimiert werden, kam daraufhin ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Wie es aktuell um den Mann steht, ist bisher nicht bekannt.

Unfallursache noch unklar

Auch wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Unfallstelle wurde aber bereits von einem Verkehrsunfallteam aufgenommen und ausgewertet. Ermittler sind nun dabei, alles andere zu klären.

Wir berichten weiter.