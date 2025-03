NRW: US-Amerikaner probiert deutsches Traditionsgericht – und muss sofort würgen

Wer schon lange in NRW lebt, ist mit der deutschen Küche bereits vertraut. Kommt man hingegen aus dem Ausland, könnte das ein oder andere Gericht schonmal etwas befremdlich wirken.

So ergeht es offenbar auch Ryan – einem US-Amerikaner, der seit zwei Jahren in NRW lebt und der direkt den Taste-Test wagt. Beim Probieren eines deutschen Traditionsgerichts muss er sofort würgen und zieht ein vernichtendes Urteil.

NRW: US-Amerikaner probiert deutsche Traditionsgerichte

Auf Instagram testet der US-Amerikaner zunächst Zungenrotwurst aus NRW und staunt „Wow, die ist elastisch! Fühlt sich fast an wie ein Stück Gelee“. Geschmacklich kann ihn das Produkt allerdings nicht überzeugen. „Vielleicht ist es auch eine mentale Sache“, erklärt er. Denn er geht offenbar davon aus, dass er eine echte Zunge isst.

Der Rollmops floppt in dem Taste-Test des US-Amerikaners trotzdem deutlich mehr. Schon beim Betrachten und Riechen sagt er: „Sagt mir nicht, dass Leute in Deutschland das wirklich essen. Das kann nicht sein“. Beim Probieren fängt er plötzlich an zu würgen und auch im zweiten Versuch bekommt er die eingerollten Heringe nicht herunter. Ein deutsches Traditionsgericht aus NRW findet er aber immerhin in Ordnung.

Dieses Traditionsgericht floppt nicht völlig

Zu der Sülze mit Gurke sagt der Amerikaner in seinem Instagram-Video: „Das ist okay. Aus den drei Gerichten würde ich gar nichts gerne nochmal essen. Aber wenn, dann wäre die Sülze das, was ich am ehesten nochmal essen würde.“

Mit seiner Meinung ist der Amerikaner nicht alleine. Auch Menschen, die in NRW wohnen, finden nicht alle Produkte lecker.

NRW: Das sagen Einheimische zu den Produkten

Ein User schreibt beispielsweise: „Ich bin Deutsch und ich würde nichts davon essen. Ich kenne auch niemanden, der sie isst.“ Ein anderer rät dem US-Amerikaner in NRW: „Man muss die Sachen ja auch mit anderen Dingen zusammen essen.“ Viele verteidigen aber auch den Rollmops und sind sich einig: Er ist die beste Option bei einem Hangover.