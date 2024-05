Limbecker Platz in Essen mit irrer Ankündigung – Besucher laufen Sturm!

Erst am Montag (29. April) hatte der Limbecker Platz in Essen seinen Kunden eine wichtige Nachricht zu überbringen: Denn Anfang Mai startet das Einkaufszentrum eine irre Kassenbon-Aktion. Was du dabei in deinen Lieblingsshops unbedingt beachten solltest, erfährst du hier >>>.

Doch am Dienstag (30. April) wollte das Essener Einkaufszentrum auch schon mit der nächsten Hammer-Ankündigung nachlegen. Schnell war die Freude beim Limbecker Platz allerdings verpufft – denn die Kundschaft lief im Netz auf einmal Sturm!

Limbecker Platz lädt Fußball-Stars ein

Was war da nur los? Eigentlich wollte der Limbecker in Essen seinen Kunden doch nur eine Freude machen. Dafür will der Shoppingtempel Lokalgrößen einladen. Niemand Geringeres als die „Jungs von Rot-Weiss Essen“ sollen am nächsten Dienstag (7. Mai) zur Autogrammstunde vorbeikommen.

Mit dabei seien die Spieler Jakob Golz, Cedric Harenbrock, Thomas Eisfeld und Vinko Sapina. Aber nur kurz nachdem der Limbecker Platz die Katze aus dem Sack gelassen hatte, schäumten die Besucher wegen eines Details vor Wut.

Limbecker Platz in Essen muss sich korrigieren

Denn in seinem ursprünglichen Posting war den Mitarbeitern ein unglücklicher Fehler unterlaufen. Demnach hatten sie Rot-Weiss Essen falsch geschrieben. Der unschöne ß-Fehler blieb vor der Kundschaft nicht lange verborgen. „Rot Weiss Essen bitte“, kommentiert so etwa ein Fan auf Facebook. „‚Rot-Weiss'“ heißt dat“, wurde auch ein anderer deutlich. Noch unschönere Kommentare hatte das Einkaufszentrum bereits am Dienstagnachmittag entfernt.

Mittlerweile hat sich der Limbecker Platz auch in seiner Ankündigung korrigiert. RWE-Fans können ihm diesen Patzer hoffentlich schnell verzeihen. Vielleicht stimmt ein Autogramm ihres Lieblings-Spielers sie ja milde. Am 7. Mai um 17 Uhr ist es so weit. Zu finden sind die Fußballer dann im Untergeschoss vor Jack Wolfskin.

Eines sei zum Schluss aber noch erklärt: Auch wenn Rot-Weiss Essen seinen Vereinsnamen selbst mit ss schreibt, ist die deutsche Rechtschreibung in dieser Sache eindeutig: Die Farbe Farbe „weiß“ wird mit ß geschrieben.