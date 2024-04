Limbecker Platz in Essen: Wichtige Nachricht an Kunden – es geht um deinen Kassenbon

Rund 200 Geschäfte gibt es im Limbecker Platz in Essen. Von Klamotten über Elektronikgeräte bis hin zu Gastronomie oder Supermärkten wie Rewe – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Egal, in welchem Shop du am liebsten einkaufen gehst – du solltest in den nächsten Tagen besonders auf deinen Kassenbon achten. Denn der Limbecker Platz in Essen hat sich eine wichtige Aktion ausgedacht, an denen Kunden teilnehmen können.

Limbecker Platz in Essen mit Kassenbon-Aktion

Wenn du Anfang Mai an der Kasse in einem der 200 Shops im Limbecker Platz stehst, solltest du dir unbedingt einen Kassenbon geben lassen. Denn der Zettel hat vom 2. bis 4. Mai (Donnerstag bis Samstag) eine ganz besondere Bedeutung.

Im besagten Zeitraum führt der Limbecker Platz in Essen nämlich eine Spendenaktion für den guten Zweck durch. „Pro 10 Euro Einkaufswert spenden wir einen Euro an ein soziales Projekt deiner Wahl“, teilt das Einkaufszentrum auf Facebook mit.

Darum solltest du deine Kassenbons aufbewahren

Wer einen Kassenbon über zehn Euro oder mehr erhält, kann diesen an drei Stationen im Limbecker Platz vorzeigen: Im Untergeschoss am Brunnen, im Erdgeschoss vor der „Monki“-Filiale oder im Obergeschoss vor dem „Rituals“-Laden.

Pro ausgegebenen zehn Euro erhält man als Kunde dann einen so genannten Heldenpunkt in Form eines Stickers – hier und da kann es auch eine kleine zusätzliche Überraschung geben.

Doch der Kern des ganzen ist natürlich die Spende für den guten Zweck. An den besagten Stationen gibt es Aktionsflächen mit „Heldenwänden“ – das sind Infotafeln, auf denen die Projekte vorgestellt werden, für die gespendet werden soll.

Folgende Projekte werden dort zur Wahl gestellt:

Kinder: Förderturm – Ideen für Essener Kinder e.V.: Selbstvertrauen, Zukunftsperspektiven und Chancengleichheit für Kinder

Bildung: Junior Uni Essen: Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen

Gesundheit: Elterninitiative krebskranker Kinder: Musik- und Kunsttherapie für krebskranke Kinder

Klebe deinen Heldenpunkt-Sticker einfach auf die Heldenwand mit dem Projekt, das du unterstützen willst. Damit überweist du einen Euro an den guten Zweck.