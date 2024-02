Limbecker Platz in Essen verrät es selbst – das Warten hat endlich ein Ende

Das Warten im Limbecker Platz in Essen hat endlich ein Ende!

Im Limbecker Platz in Essen, einem der größten und beliebtesten Einkaufszentren im Ruhrgebiet, ist ständig etwas los. Tagtäglich strömen Tausende Kunden durch die zahlreichen Shops – und immer wieder kommen neue Geschäfte hinzu. So wie jetzt auch!

Limbecker Platz in Essen verkündet Neueröffnung

Bereits letztes Jahr verkündete Center-Chef Anastasios Meliopoulos im Gespräch mit DER WESTEN die geplanten Eröffnungen mehrerer neuer Geschäfte im Limbecker Platz (>> hier mehr dazu).

Einer der Neuzugänge: Das spanische Textilunternehmen „Pull & Bear“, das mit über 900 Filialen in 33 Ländern international vertreten ist. Der Konzern verkauft Eigenlabel-Mode aus dem Casual-Bereich für junge Leute. In Deutschland gab es bisher zwölf Shops, zwei davon im Ruhrgebiet (in Bochum und Oberhausen). Nun kommt Nummer 13 hinzu – im Limbecker Platz in Essen.

Center-Chef Meliopoulos spricht von einem „Riesenknaller“. Die „Pull & Bear“-Filiale soll sich auf satte 900 Quadratmeter erstrecken. Dafür mussten sogar andere Mieter im Untergeschoss – dort, wo sich einst der BVB-Fan-Shop befand – Platz machen und umziehen.

Doch wann genau öffnet „Pull & Bear“ im Limbecker Platz seine Türen? Bisher hieß es nur „Ende Februar“ – doch jetzt hat das Shopping-Center auf Nachfragen einer Kundin das genaue Datum verraten.

Genauer Termin steht fest

„Der Pull & Bear Shop wird am 29. Februar eröffnen“, verrät der Limbecker Platz einer Kundin, die in den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Einkaufszentrums nachgefragt hatte.

Also ist es nun offiziell: Ab Donnerstag (29. Februar) können Shopping-Fans im neuen Geschäft Klamotten kaufen.