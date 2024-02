Limbecker Platz in Essen: Kunden kennen kein Halten mehr, als sie DAS hören

Der Limbecker Platz in Essen gehört neben dem Centro Oberhausen zu einem der beliebtesten Einkaufszentren im Ruhrgebiet. Auf drei Etagen können Kunden in zahlreichen Stores auf Shopping-Tour gehen – vom Rewe-Wocheneinkauf, ein Besuch bei Karstadt, über Klamotten bei C&A oder Zara bis hin zu Unterhaltungselektronik bei Saturn ist für jeden was dabei.

Mehr als 200 Shops gibt es im Limbecker Platz in Essen. Doch es könnten in Zukunft noch mehr werden. Oder alte Geschäfte werden gegen neue ersetzt. Jetzt fragt das Shopping-Center sogar seine Kunden um Rat – und die sind sofort Feuer und Flamme.

Limbecker Platz in Essen: Welche neue Läden kommen?

„Wenn du dir einen neuen Shop wünschen könntest, welcher wäre es?“, fragt der Limbecker Platz auf Facebook – und fügt hinzu: „Und wer weiß, manche Wünsche werden wahr!“

Und schon geht es los: Die Kunden feuern aus allen Rohren – voller Hoffnung, dass der Limbecker Platz ihren Wunsch aufnimmt und im besten Fall erfüllt. Und die Wunschliste der Kunden ist lang, fast 300 Kommentare sammeln sich unter dem Facebook-Beitrag an.

Hier einige Beispiele:

„Decathlon fehlt bei euch und das Frittenwerk müsste bei euch einziehen.“

„Am liebsten würde ich mir NA-KD, Missguided, Bubbleroom oder so Sportbekleidungsgeschäfte wie Lululemon wünschen. Sephora wäre auch ganz toll.“

„Ein Backshop so wie von Sallys Welt.“

„Ein Handarbeitsgeschäft wäre gut! Mit Artikeln zum Stricken, Häkeln und Nähen mit dem, was dazu gehört.“

„Ein richtig gutes Sportgeschäft, Runners Point, weniger Schnick-Schnackläden, mehr qualitativ gute Geschäfte. Weniger New Yorker und wie sie alle heißen.“

„Da Action und Primark schon in der Stadt sind, würde ich auf jeden Fall Takko gerne da haben. Das fehlt einfach in der Stadt.“

„Bei der Vielfalt, die der Limbecker Platz bietet, vermisse ich eigentlich ein wenig Tier- und Zoobedarf.“

Ein bunter Mix aus vielen Vorschlägen, die dem Limbecker Platz bestimmt genug Stoff zum Nachdenken geben. Die Social-Media-Verantwortlichen beantworten auch fast jeden Kommentar persönlich, stellen Nachfragen, treten mit den Kunden in Kontakt.

Natürlich kann das Einkaufszentrum jetzt noch keine festen Versprechen abgeben, was für Läden am Ende in Essen landen. Aber bei der Vielfältigkeit der Vorschläge wird sicherlich der ein oder andere Kundenwunsch in Erfüllung gehen.