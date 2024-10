Limbecker Platz in Essen wendet sich an seine Kunden – endlich herrscht Gewissheit

Im Limbecker Platz in Essen bahnt sich eine große Veränderung an!

Vor einigen Wochen mussten Kunden das Aus von Karstadt im Limbecker Platz verkraften. Ein Abschied, der sich schon längere Zeit angekündigt hatte, aber deshalb keinesfalls weniger schmerzhaft war (>> hier mehr erfahren).

Plötzlich stehen im Limbecker Platz nun 19.000 Quadratmeter leer. Genug Platz, um neue Shops in das Einkaufszentrum zu locken. Jetzt verrät das Center-Management seinen Kunden bereits erste Infos, auf welche Läden man sich in Zukunft freuen kann.

Limbecker Platz mit Ankündigung

Denn als ersten Mieter hat der Limbecker Platz bereits einen hochkarätigen Namen verpflichten können: „Peek & Cloppenburg“ aus Düsseldorf eröffnet eine Filiale im Essener Shopping-Center. Norman Naehrig von „Union Investement“, die an dem Deal mit beteiligt sind, bezeichnet den Modefilialisten als „Wunschkandidat für den Neustart am Limbecker Platz“.

Von dem neuen Shop verspricht sich das Einkaufszentrum so einiges. Nicht ohne Grund werden insgesamt rund 30 Millionen Euro in die entsprechenden Umbau-Maßnahmen der freistehenden Verkaufsflächen investiert. Von den 19.000 Quadratmetern, die zur Verfügung stehen, soll „Peek & Cloppenburg“ rund 6.400 Quadratmeter einnehmen – also rund ein Drittel.

Neueröffnung im Limbecker Platz

Der Düsseldorfer Peek-&-Cloppenburg-Geschäftsführer Thomas Freude kündigt an, beim Filial-Design im Limbecker Platz auf Kundenwünsche zu reagieren, die das Unternehmen zuletzt wahrgenommen habe. „Die neue Verkaufsfläche wird auf zwei Ebenen reduziert“, so Freude. „Damit folgen wir dem Wunsch unserer Kundschaft nach einer besseren Übersichtlichkeit und einer klaren Aufteilung, um sich einfacher einen Überblick über unser Gesamtangebot verschaffen zu können.“ Auch durch die gute ÖPNV-Anbindung des Limbecker Platzes erhofft man sich einen Schub an potenziellen Neukunden.

Doch interessierte Kunden brauchen noch etwas Geduld, bevor sie im Limbecker Platz bei „Peek & Cloppenburg“ einkaufen können. Denn auch, wenn die Umbaumaßnahmen bereits Ende diesen Jahres beginnen soll, ist mit einer Eröffnung offenbar nicht vor dem Frühjahr 2026 zu rechnen.

Große Pläne

Wie der Limbecker Platz mitteilt, ist man auch für die verbleibenden 12.600 Quadratmeter leerstehender Verkaufsfläche bereits mit diversen Interessenten in „vielversprechenden Gesprächen“. Insgesamt soll die ehemalige Karstadt-Fläche „in fünf bis sechs Teilflächen aufgeteilt und an mehrere Konzepte vermietet werden.“

Dem Limbecker Platz stehen also ohne Zweifel bewegte Zeiten bevor.