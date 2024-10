Limbecker Platz: Freibier, Snacks und Geschenke – HIER machen Kunden große Augen

„Happy Birthday to you!“, diesen Ohrwurm werden nicht nur die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Tagen öfter singen, sondern auch die Kunden. Schließlich gehört die beliebte Filiale zu Essen wie die Sahne zum Kuchen. Doch was ist damit gemeint?

Viele wissen es bereits: Die Rede ist von Essens Einkaufsadresse Nr. 1: dem Limbecker Platz. Dort werden nicht nur zahlreiche Shopping-Erfolge gefeiert, sondern jetzt auch das 15-jährige Bestehen. Und jetzt gibt es für die Kundinnen und Kunden jede Menge zu jubeln.

Limbecker Platz: Jubiläumsfeiern mit vielen Kunden-Geschenken

„Feiert vom 17. bis 19. Oktober“, verkündete die offizielle Facebook- und Instagram-Seite des Limbecker Platzes den zahlreichen Usern. Und wenig später wird auch verraten, dass das Einkaufszentrum sich nicht nur selbst feiert, sondern sich auch bei all den Kunden bedankt. Das Motto der Geburtstagsfeier(en)? Offenbar eine bunte Weltreise.

So steht der erste Teil des Jubiläumsprogramms ganz im Zeichen Frankreichs. Denn auf die zahlreichen Besucher des Limbecker Platzes warten nicht nur tägliche Snacks zum Probieren, sondern auch kleine Accessoires. Der Clou dabei? Alles ist kostenlos! Weiter geht die fröhliche Reise am zweiten Tag nach Amsterdam. Hier werden nicht nur Tulpen verschenkt, sondern auch Poffertjes und eine Reise.

„Muss ich unbedingt vorbeikommen“: Fan-Furore auf Facebook

Der dritte Tag endet nicht nur mit Stauder, sondern auch mit Currywurst und der Chance, einen von vielen Gutscheinen zu gewinnen. Kein Wunder, dass bei so vielen Ankündigungen die Facebook-User den Beitrag nicht nur liken, sondern auch kommentieren. „Muss ich unbedingt vorbeikommen“, schrieb eine Userin. Und auch ein weiterer Fan vom Limbecker Platz meint: „Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder gesund bin. Wäre so gern dabei.“

Bleibt nur noch „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“ zu wünschen und viel Spaß beim Genießen der vielen Köstlichkeiten.