Wochenhoroskop für die erste Augustwoche: IHR Leben gleicht einer Achterbahn

Der achte Monat des Jahres hat schon begonnen und schon jetzt wirbelt das Horoskop einiges ordentlich durcheinander.

Nun steht es auch für drei Sternzeichen fest: Sie müssen sich im August auf eine regelrechte Berg- und Talfahrt in den ersten Tagen einstellen. Bist auch du betroffen?

Wochenhoroskop im August: Zwei Sternzeichen müssen handeln

Alle mit dem Sternzeichen Wassermann (21. Januar – 19. Februar) sollten sich vom 4. bis 10. August auf viel Wirbel einstellen: Denn am 9. August steht der Vollmond hoch am Himmel – und genau das könnte einiges durcheinanderbringen. Jetzt ist es besonders wichtig, deine Energie gezielt einzusetzen, damit du kreativ und zugleich kontrolliert handeln kannst.

Ein kleiner Tipp: Konzentriere dich auf das, was wirklich zählt. Wenn du dich nicht verzettelst, sondern Schritt für Schritt vorgehst, kommst du viel leichter voran.

Und nicht nur der Wassermann ist Anfang August von diesen besonderen Energien betroffen – auch alle, die zwischen dem 24. Oktober und 22. November Geburtstag haben, sollten weiterlesen. Denn der Skorpion muss in dieser Woche mit spürbaren Schwankungen zwischen positiver Energie und Frustration in Beziehungen rechnen – so steht es im Wochenhoroskop.

Widder (21. März – 20. April) – ein komischer Tipp: Drossel das Tempo

Doch keine Sorge: Wenn du dich nicht unter Druck setzt, lösen sich manche Spannungen fast von selbst. Bleib bei dir – dann klärt sich vieles schneller, als du denkst.

Darüber hinaus bleiben auch alle mit dem Sternzeichen Widder von den energetischen Schwingungen nicht unberührt. Laut dem Wochenhoroskop steht für dich eine ganz andere Herausforderung im Vordergrund: das Tempo zu drosseln. Du bist es gewohnt, schnell zu handeln – doch jetzt hilft es, bewusst einen Gang zurückzuschalten.

Und wirst merken: Wenn du dir einen Moment Ruhe gönnst, erkennst du besser, was dir wirklich guttut – und was dir nur Energie kostet. Gerade jetzt ist es nämlich wichtig, zurück zu mehr Stabilität und innerer Klarheit zu finden.

Die erste Augustwoche wird für alle mit den Sternzeichen Wassermann, Skorpion und Widder alles andere als langweilig. Klar ist auch: Es sind nicht unbedingt äußere Ereignisse, die alles durcheinanderwirbeln – sondern die inneren Prozesse, die in Bewegung kommen. Also hör auf deine innere Stimme, dann wird alles gut!