Limbecker Platz in Essen: Paukenschlag schreckt alle auf! Kunden zittern

Monatelang herrschte Ungewissheit im Limbecker Platz in Essen. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Anfang Januar machte die Nachricht über die erneute Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof die Runde. Damit begann wieder einmal das große Zittern im Limbecker Platz (mehr dazu hier >>>). Denn der größte Mieter des Einkaufszentrums im Herzen der Stadt Essen stand schon mehrfach auf der Kippe. Droht jetzt das endgültige Aus?

Limbecker Platz in Essen: Tritt der Worst-Case ein?

Es ist das nächste Beben in der Geschichte des strauchelnden Warenhaus-Riesens aus Essen: Am Freitag (26. April) wurde bekannt, dass Galeria Karstadt Kaufhof erneut 16 seiner verbliebenen 92 Warenhäuser schließen will. Am Samstag soll offiziell bekannt gegeben werden, welche Standorte auf der Abschussliste stehen.

In den letzten Insolvenzverfahren drohte dem letzten verbliebenen Galeria-Standort in der Heimatstadt Essen immer wieder das Aus. Im vergangenen Sommer wurde der Karstadt im Limbecker Platz erst in letzter Sekunde gerettet (hier mehr Details >>>). Jetzt fürchten Angestellte und Kunden erneut das Schlimmste. Doch es gibt Hoffnung.

Schon im vergangenen Jahr kämpften Galeria-Angestellte um den Erhalt der Karstadt-Filiale im Limbecker Platz in Essen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Vier NRW-Standorte auf Abschussliste?

Denn die „Welt“ will die angebliche Abschussliste bereits kennen. Stimmt die Enthüllung, dann können die Angestellten im Limbecker Platz vorerst aufatmen. An vier anderen NRW-Standorten droht demnach allerdings das Aus: Aachen, Düsseldorf (Königsallee), Köln (Hohe Straße) und Münster. Welche Standorte nach Angaben der Zeitung noch betroffen sein sollen, liest du hier >>>

Wie die „Welt“ auf die 16 Standorte kommt? Es handelt sich um Warenhäuser, deren Gebäude dem gescheiterten Galeria-Eigner, der insolventen Signa-Gruppe des Immobilien-Unternehmers René Benko, selbst gehörte. Sollte das stimmen, wäre der Limbecker Platz in Essen auf dem Schneider. Vorerst. Denn wer weiß, wann das nächste Insolvenzverfahren droht? Center-Manager Anastasios Meliopoulos beschäftigt sich jedenfalls schon seit langer Zeit mit dem möglichen Worst-Case-Szenario. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>