Limbecker Platz lockt Kunden mit Angebot – doch du musst schnell sein

Egal ob Klamotten, Parfüm oder Elektronik: Im Limbecker Platz dürfte wohl so gut wie jeder Shopping-Liebhaber fündig werden. Und um seine Kunden bei der Stange zu halten, lässt sich das Einkaufszentrum immer und immer wieder neue Angebote einfallen.

Und auch jetzt hat der Limbecker Platz ein neues Angebot ins Leben gerufen. Du musst allerdings schnell sein. Es gilt nur an einem einzigen Tag – es ist ausgerechnet ein Sonntag.

+++Essen: Billig-Offensive! Kaufhaus bläst zum Angriff und eröffnet FÜNF neue Läden+++

Limbecker Platz gibt es auf Facebook bekannt

Dabei hat das Essener Einkaufscenter – wie fast alle anderen Geschäfte – sonntags zu. Doch das Angebot hat mit den ortsansässigen Geschäften eher weniger zu tun. Im Limbecker Platz findet ein Mädchen- beziehungsweise Frauen-Flohmarkt statt – und das nur zwei Tage nach dem Weltfrauen-Tag! Am Sonntag (10. März) ist es soweit.

Das verkündete der Limbecker Platz auf seiner offiziellen Facebook-Seite (circa 118.000 Follower). „Von Frauen für Frauen! Am 10. März findet von 11 bis 16 Uhr der Mädchen Klamotte Flohmarkt bei uns statt. Komm vorbei und stöber dich durch die Seconhand-Schätze! Hier findest du: Fashion, Schuhe und Accessoires“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

+++Essen: Bitter! Beliebter Club macht dicht – nach nur anderthalb Jahren+++

Auch beim Nachbarn in Oberhausen finden Flohmärkte statt

Wer also am Sonntag Lust auf einen Flohmarkt-Bummel verspürt, der ist im Limbecker Platz ganz gut aufgehoben. Und nicht nur im Limbecker Platz finden Flohmärkte statt. Auch das Centro Oberhausen holte kürzlich den Kinder-Flohmarkt „Piratini“ zurück.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Der Kinder-Flohmarkt fand bereits mehrfach in den Centro-Hallen statt. An rund 500 Ständen werden Klamotten, Spielzeug, Babyartikel, Umstandskleidung, Bücher und vieles mehr angeboten (wir berichteten). Was genau die Kunden am 10. März im Limbecker Platz erwartet, gab das Center in seinem Facebook-Beitrag nicht bekannt. Kunden dürfen also gespannt sein.