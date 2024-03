Limbecker Platz: Besucher rätseln über neue Deko – dahinter steckt eine wichtige Botschaft

Gerade erst hat im Limbecker Platz in Essen eine Filiale der Modekette „Pull & Bear“ neu eröffnet, da gibt’s schon wieder die nächste Neuerung. Doch die hat rein gar nichts mit einer Neueröffnung zu tun.

Stattdessen wurde der Limbecker Platz in Essen jetzt optisch etwas verändert. Wer derzeit eine der Etagen wechseln will, dem dürfte ein neues Deko-Element, das seit einigen Tagen von der Decke baumelt, aufgefallen sein. Aber wer dahinter eine Werbung für einen neuen Laden vermutet, hat weit gefehlt!

Limbecker Platz: Deko hat wichtige Botschaft

„Dreams come true“ – „Träume werden wahr“ ist in großen Lettern auf dem überdimensionalen Anhänger zu lesen. In den Farben lila und blau gehalten, lässt er im ersten Moment an einen Eis-Laden denken. Beim Mädchenflohmarkt am vergangenen Sonntag (10. März) stach er vielen Besuchern ins Auge. Viele rätselten um seine Bedeutung. Ist es eine Werbe-Maßnahme für Eis? Oder doch für eine künstlerische Ausstellung?

Ein riesiger Traumfänger ziert derzeit den Limbecker Platz in Essen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Hinter der vermeintlichen Reklame verbirgt sich tatsächlich ein gut fünf Meter großer Traumfänger. „Seit einer Woche hängt der Traumfänger von Künstler dekLart bei uns im Center!“, schrieb das Einkaufszentrum dieser Tage auf Facebook. Und der hängt dort aus gutem Grund: „Stolze fünf Meter misst der Traumfänger, der uns animieren soll, uns auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren.“

Besucher sind begeistert

Auch wenn einigen der Traumfänger noch gar nicht aufgefallen ist, so feiern diejenigen, die ihn bereits entdecken konnten, ihn umso mehr. „Oh wie toll“, schrieb so etwa eine Besucherin im Netz. „Ich war heute dort gewesen und hab davon endlich ein Foto gemacht“, wird eine andere deutlich.

Doch wer das Kunstwerk mit der wichtigen Botschaft noch live sehen will, muss sich ranhalten – der Traumfänger wird nur noch bis zum 21. März von der Decke hängen. Danach müssen sich Besucher wieder selbst daran erinnern, dass Träume wahr werden können.