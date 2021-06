Lidl am Hauptbahnhof Essen: So öffnet der Discounter an Fronleichnam

Essen. Wer an einem Feiertag noch dringend einkaufen muss, ist in Essen glücklicherweise nicht komplett aufgeschmissen.

Den trotz Feiertag hat der Lidl am Hauptbahnhof für seine Kunden geöffnet. Wir verraten dir, wann genau du bei dem Discounter am Hauptbahnhof in Essen an Fronleichnam einkaufen gehen kannst.

So hat der Lidl am Hauptbahnhof an Fronleichnam geöffnet. (Archivbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Lidl am Hauptbahnhof in Essen: So hat die Filiale an Fronleichnam geöffnet

Für das ausgedehnte Feiertagsfrühstück fehlt plötzlich die Butter, für das opulente Spargel-Essen am Nachmittag die Sauce Hollandaise – in Essen kein großes Problem. Zumindest wenn der Weg in die Innenstadt nicht allzu weit ist.

+++ Lidl-Kunde macht auf Parkplatz folgenschweren Fehler – dann kann nur noch ein Kran helfen +++

-------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

-------------------------

Großeinkäufer und Last-Minute-Shopper können auch an Feiertagen in der Lidl-Filiale im Hauptbahnhof in Essen zuschlagen. 365 Tage im Jahr hat der Discounter dort geöffnet. Dazu ist er im Rahmen seines Mietvertrags mit dem Hauptbahnhof sogar verpflichtet.

+++ Lidl: Mann bekommt 1.000-Euro-Lieferung – er steht vor großem Rätsel! +++

Nur die Öffnungszeiten passen sich an den Feiertagen etwas an. Normalerweise kannst du zwischen 6 und 22 Uhr einkaufen gehen. Diese Zeitspanne verkürzt sich an Sonn- und Feiertagen allerdings: Ab 9 Uhr am Morgen werden die ersten Kunden in den Laden gelassen, am Abend kannst du bis 20 Uhr einkaufen gehen. Das gilt auch an Fronleichnam. Nur Silvester und Heiligabend bilden eine Ausnahme.

Lange Wartezeiten möglich

Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen natürlich nicht beliebig viele Kunden gleichzeitig in das Geschäft. Gerade an Feiertagen ist der Ansturm auf die Filiale aber häufig gewaltig. Wer zu Stoßzeiten kommt, wird sich also mitunter auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

-------------------------

Mehr aus Essen:

Essen: Inzidenz lang genug unter 50! Diese Lockerungen gelten jetzt

Essen: Stadt baut Wohnungen – doch die Pläne kommen nicht gut an! „Finde es einfach unmöglich“

Essen: Mann soll Ex-Chef mit Messer lebensgefährlich verletzt haben – Festnahme!

-------------------------

Während der Pandemie ist eine mitunter hunderte Meter lange Schlange auf dem Parkplatz vor dem Hauptbahnhof keine Seltenheit gewesen – vor allem an Sonn- und Feiertagen. Entsprechend solltest du für deinen Feiertagseinkauf beim Lidl am Hauptbahnhof in Essen an Fronleichnam Zeit mitbringen. (dav)