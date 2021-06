Essen: Stadt baut Wohnungen – doch die Pläne kommen nicht gut an! „Finde es einfach unmöglich“

Essen. In Essen entsteht neuer Wohnraum!

Dass Wohnraum in Großstädten knapp ist, ist nicht neu. Die Stadt Essen will dem entgegenwirken und neue Wohnungen bauen. Doch diese eigentlich gut gemeinten Pläne kommen alles andere als gut an!

Essen plant neue Wohnungen

In einem Facebook-Beitrag verkündet das Stadtportal Essen sein Vorhaben öffentlich. Folgende Bebauungspläne liegen laut des Posts ab dem 1. Juni aus:

Bäuminghausstraße/Hövelstraße: 400-430 Wohnungen im Geschosswohnungsbau sollen entstehen

Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/Dickmannsstraße (Leben am Krupp-Park): Die Änderung umfasst das Dienstleistungszentrum

Ergänzend zu dem Beitrag postet die Stadt noch zwei Fotos der besagten Flächen. Große Pläne also, die die Stadt Essen da hat.

Essen: Pläne kommen nicht gut an

Bei den Bürgern kommt das Vorhaben jedoch alles andere als gut an, wie aus den Kommentaren hervorgeht. „Schöne Idee, den Essener Norden noch mehr zuzubauen! Und sich dann wundern, wenn irgendwelche Feinstaubwerte zu hoch sind.“

In Essen sollen neue Wohnungen entstehen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Jochen Tack

Oder aber: „Warum wird für die Zufahrt zu den Parkhäusern über eine Fahrradstraße geführt und ein Fußweg wohl ganz weggemacht. Betrifft Bäuminghausstraße/Hövelstraße. Finde es einfach unmöglich, aber Hauptsache es werden wieder Wohnungen gebaut. Mehr sage ich dazu nicht dazu“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

----------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Neue Mountainbike-Strecke sorgt für viel Ärger – „Gehandelt wird erst, wenn was Schlimmes passiert“

Essen: Inzidenz unter 50! Diese Lockerungen gibt es ab Mittwoch

A40 bei Essen: Stress für Pendler! Zentrale Auffahrt bis Ende des Jahres gesperrt

----------------------

Oh je, klingt nicht grade positiv...

Auch interessant, wenn du aus Essen kommst: Aldi plant in der Stadt nämlich ein echtes Riesen-Projekt! Was Oberbürgermeister Thomas Kufen dazu zu sagen hat, liest du HIER. (cf)