Essen: Mann soll Ex-Chef mit Messer lebensgefährlich verletzt haben – Polizei fahndet mit Foto

Bei einem Streit soll ein 30-Jähriger in Essen seinen ehemaligen Chef (48) angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Seit dem Streit ist am Sonntagvormittag in Essen-Stoppenberg ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Auch am Montagmorgen ist die Fahndung laut Polizei Essen noch aktuell, der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst.

Attacke auf Ex-Chef in Essen – Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Mann. Es wird darum gebeten, den Mann unter keinen Umständen anzusprechen, sondern umgehend die Polizei zu rufen.

Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht und wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei Essen

Der Mann könnte gefährlich und außerdem noch mit einem Messer bewaffnet sein.

Tatverdächtiger könnte mit grauem Ford Focus unterwegs sein

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Amir Naderi.

Der mutmaßliche Täter ist Halter eines grauen Ford Focus mit Bottroper Kennzeichen und könnte auch mit dem Auto unterwegs sein.

Zeugen, die Angaben zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden. (fb)